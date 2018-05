Les voitures radars privées bientôt dans toute la France ?

publié le 12/05/2018 à 08:59

Les voitures radars conduites par des chauffeurs de sociétés privées ne sont pas les bienvenues partout. Jean-Bernard Dufour, maire de Naujac-sur-Mer (Gironde), a décidé de les interdire dans sa commune. Un acte qui a ravi les automobilistes et irrité le préfet, qui conteste cet arrêté. Et ce dernier aura probablement gain de cause, d'autant que ces voitures radars n'existent pas encore en Gironde.



C'est la grande question. Après le département de l’Eure, en Normandie, à qui le tour ? C’est encore confidentiel, mais Auto Plus apporte quelques éléments de réponses à cette question dans son édition de cette semaine. Un appel d’offres va être lancé de façon imminente dans deux ou trois autres régions pour sélectionner des sociétés privées de chauffeurs qui conduiront ces voitures radars. Et les heureuses régions élues pourraient être la Bretagne, les Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes qui verraient donc ces radars privés entrer en service d’ici la fin de l’année.

383 véhicules dans toute la France

Et les autres régions ne doivent pas se réjouir trop vite : toute la France sera couverte d’ici fin 2019. Lorsque le dispositif sera complet, il y aura 383 voitures qui circuleront 8 heures par jour, jour et nuit. Et le ministère de l’Intérieur prévoit que chacune de ces voitures radars parcourra 75.000 km par an ! Et comme on l’a déjà dit dans Autoradio, elles sont quasi indétectables puisque le radar est caché derrière la plaque d’immatriculation et l’appareil photo derrière le pare-brise.

Cerise sur le gâteau, ces autos radars peuvent vous flasher quand vous les doublez, mais aussi quand vous les croisez en sens inverse. Alors bien sûr, on nous promet que les sociétés privées qui ont la charge de conduire ces radars ne sont pas intéressées au nombre de PV dressé. Mais bizarrement, le ministère de l’Intérieur n’a pas dévoilé le contrat qu’il a passé avec ces sociétés.