Le diesel n'est pas forcément plus cher à entretenir

publié le 22/05/2018 à 00:12

Réputés plus robustes et moins gourmands, les diesels ont toujours tenté les automobilistes. 23 millions de véhicules sont en circulation mais les ventes chutent. Et l'écart avec le litre d'essence diminue. À peine 8 centimes aujourd'hui. Alors pour ne pas perdre trop sur le prix à la revente, beaucoup de propriétaires vont être amenés à garder plus longtemps leur diesel et à l'entretenir avec soin. La bonne nouvelle, que nous apprend cette enquête de Vromly c'est que le diesel n'est pas forcément plus cher a entretenir.



Le site a comparé le coût de l’entretien courant sur des motorisations essence et diesel pour les 30 véhicules les plus vendus en France.Et l'on s'aperçoit que quel que soit le type de voiture que vous possédez l'entretien est quasi identique. C'est le cas pour une citadine 428 euros pour une essence d'entretien annuel, 7 euros de plus seulement pour une diesel. C'est même un peu moins cher pour une berline et un SUV diesel. Là encore l'écart de prix se joue a quelques euros.

Tout n'est pas si rose pour le diesel

D'abord a l'achat les modèles Diesel restent plus cher. De l'ordre de 1000 a 2000 euros selon les modèles. Ensuite, le poids plus élevé des moteurs peut conduire à devoir changer plus régulièrement certaines pièces d’usure, avec des passages plus fréquents par l’atelier. Autrement dit s’ils ne coûtent pas plus chers à entretenir, les voitures diesel sont plus fragiles. Avec des pannes très coûteuses, inconnues sur les essences. Ainsi mal entretenu, un diesel coûte 30 à 40% plus cher en réparations.

Les motorisations diesel sont très sophistiquées. Elles consomment moins mais uniquement sur route, lorsque le moteur est bien chaud. Au cours des petits trajets, les pièces s’encrassent plus rapidement et peuvent parfois casser: