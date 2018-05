publié le 19/05/2018 à 10:07

Plus long, plus cher, plus contraignant. Dès ce dimanche 20 mai, le contrôle technique - mis en place en 1992 - sera bien plus sévère. On entend un peu tout et son contraire à son sujet. RTL a tenté de démêler le vrai du faux.



Non, les points de contrôle ne vont pas doubler. On passe de 123 à 134 points contrôlés. En revanche, ils vont êtres classés en trois catégories. La première est ce qu'on appelle les défaillances mineures, comme une légère fuite sur le moteur. Dans ce cas, vous devez réparer votre véhicule, mais vous n'avez pas de contre-visite à faire. Ensuite, il y a les défaillances majeures, comme un frein abîmé ou une ampoule grillée. Dans ces cas, une contre-visite est obligatoire.

La troisième catégorie concerne les défaillances critiques, qui peuvent mettre en danger la sécurité du conducteur. Il s'agit par exemples de plaquettes de freins absentes ou complètement usées, d'ancrages de ceintures de sécurité arrachés, de roues mal fixées…

24 heures pour effectuer les réparations : vrai... et faux

En cas de grosse défaillance, le contrôleur collera une vignette sur le pare-brise de votre auto, et vous n'aurez le droit de circuler que le jour même pour filer chez votre garagiste. Vous n'aurez en effet que 24 heures pour réparer, sous peine d'un PV de 135 euros, voire plus car les forces de l’ordre ont également la possibilité d'immobiliser le véhicule. En revanche, si et seulement si vous ne roulez pas avec votre voiture, vous aurez toujours deux mois pour faire les réparations

Le nombre de contre-visites risque d'exploser : vrai

L'an dernier, cela concernait grosso modo un peu moins de deux voitures sur dix contrôlées. Maintenant on parle de quatre voitures sur dix qui devront passer une contre-visite. Sans compter le temps de contrôle qui va s'allonger, synonyme d'une visite plus chère. Les tarifs devraient grimper de 15 à 20 %, sachant qu'aujourd'hui une visite coûte en moyenne 65 euros.