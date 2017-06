Laver ses aliments, une bonne idée ?

publié le 17/06/2017 à 08:00

L'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture a fait naître un nouveau réflexe chez le consommateur : laver avec précaution ses aliments avant de les consommer. Un geste qui peut toutefois s'avérer contre productif. En effet, laver un œuf élimine une cuticule protectrice et va favoriser le passage des microbes à l'intérieur de l’œuf. Il ne faut donc surtout pas les laver.



Il en va de même avec le poulet. Car passer l'animal sous le robinet avant de l'enfourner risque de projeter des bactéries. Il est donc conseillé de le mettre directement dans le four. La chaleur va en effet tuer des germes. Autre exemple : les pommes de terre. Il est inutile de les laver avant de les stocker. Au contraire, l'humidité risque de les faire pourrir plus vite.

Quant aux fruits et légumes prélevés en sachet, il est possible de les consommer sans les rincer au préalable. Seuls les fruits et légumes couverts de terre doivent être lavés à l'aide d'une brosse. Une opération à ne pas pratiquer en rentrant des commissions, mais plutôt juste avant de les consommer.



À l'inverse, éplucher un fruit est une très bonne chose. En effet, en ôtant la peau d'une pomme, le fruit sera débarrassé de 90% des pesticides et les vitamines préservées. De même, débarrassée vos pommes de ses tâches marron. Il s'agit de patuline, une mycotoxine cancérigène.