Il y a plus de bactéries dans votre voiture que dans des toilettes

publié le 09/05/2017 à 06:39

C'est une étude très sérieuse que vient de mener CosmetiCar. Le spécialiste du nettoyage automobile a effectué des prélèvements sur les volants, les leviers de vitesse et les commandes de 1.200 véhicules. Le verdict est sans appel. Il existe plus de bactéries dans notre voiture que sur une cuvette de toilettes : 800 au centimètre carré sur un volant, contre 80. Autrement quand on s'assoit dans notre Clio ou notre 308, on a dix fois plus de risques d'attraper des microbes et autres saletés que dans nos toilettes.



C'est un véritable nid de germes potentiellement dangereux pour l'organisme, assurent les auteurs de l'enquête. En cause, notamment, la surexposition à la chaleur et à l'humidité, véritables nids à microbes qui favorisent champignons et bactéries. Cela s'accentue avec toutes les personnes qui mangent ou qui se maquillent dans les véhicules.