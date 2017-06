Les bienfaits des aliments amers

publié le 10/06/2017 à 08:00

Les enfants, et se sont loin d’être les seuls, n’aiment guère les aliments amers. L’industrie agro-alimentaire l’a bien compris, en chassant peu à peu ce goût de ses produits. "C’est naturel et c’est très utile", fait pourtant remarquer le docteur Saldmann : "Si on veut par exemple réguler son poids, quand on mange des aliments amers, on mange plus lentement."



Ce phénomène a des conséquences directes sur notre satiété, puisque cela "diminue l’envie de sucre", aide donc au final à avoir un ventre plat. "Dans des temps anciens, on se méfiait du goût amer", explique Frédéric Saldmann pour expliquer que l’amertume possède une telle influence sur notre appétit.

Selon une étude scientifique autrichienne menée sur 500 amateurs de goûts amers, il s’agit d’une population ayant une tendance au sadisme, au machiavélisme, au narcissisme ou encore à la prise de risque plus élevé que la normale.