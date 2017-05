Pourquoi certains légumes font-ils gonfler le ventre ?

publié le 06/05/2017 à 07:55

Pour se donner bonne conscience, on se dit "je mange des légumes, c'est bon pour ma santé". Et puis on s'aperçoit qu'avec pas mal de légumes, on gonfle. On est vraiment très gonflé, on a plein de gaz, on a un sentiment d'inconfort digestif qui est marqué. C'est parce qu'on les mange souvent crus ou pas assez cuits et la cuisson va se faire à l'intérieur du corps.



Quand vous faites cuire des aliments, vous remarquerez qu'il y a des odeurs, des vapeurs dans la cuisine. Lorsque la cuisson va se faire dans le corps, cela va donc produire des gaz. Il y a des aliments, comme les haricots verts, qui ne vont vous faire gonfler si vous ne les avez pas suffisamment cuits. Parce qu'il y a un composé qu'on appelle la phasine, qui est très irritant pour les intestins et si vos haricots verts sont al dente, c'est-à-dire croquants, vous allez gonfler et avoir des ballonnement, des petits spasmes au niveau des intestins.

Il y a un autre élément : s'il y a, par exemple, des tâches vertes sur les pommes de terre, ou s'il y a des tomates qui sont un petit peu trop vertes, notamment au niveau du pédoncule, il y a également un composé, la solanine, qui donne les mêmes effets, des gonflements, de l'inconfort digestif, parce que ces légumes ne sont pas assez cuits.



Le problème qu'ont les gens qui mangent les légumes al dente, c'est de l'inconfort digestif, des gaz, pour rien. Faites une bonne cuisson, ça évitera que vous fassiez la cuisson à l'intérieur de vos intestins et que vous ayez ces gaz d'échappement.