Comment modérer son appétit naturellement ?

publié le 19/03/2017 à 07:55

Quand on se met à table, souvent, on a tendance à se ruer sur n'importe quoi. Vous connaissez, chez le dentiste, les clous de girofle, qui anesthésient un peu ? Et bien sucez-en pendant trois minutes et recrachez des clous de girofle, cela va anesthésier vos papilles et vous aurez nettement moins envie de vous jeter sur n'importe quoi.





Il y a aussi un autre conseil pour parvenir à réduire nos envies, parfois très difficiles à contrôler, de nourriture. Le glaçon, un aliment "à calories négatives", peut également être un bon moyen de ne pas céder à la tentation d'autres aliments nettement moins bons pour notre ligne et notre santé. Celui-ci ne contient en effet aucune calorie et oblige l'organisme, pour se réchauffer, à en brûler quelques-unes. Vous pouvez même vous amuser à faire des glaçons avec des clous de girofles, de la cannelle, du chocolat noir 100% ou du safran.

Pour finir, il évoque le cas d'une famille à la longévité particulièrement remarquable, qui a pour particularité de consommer de grandes quantités de soupe minestrone. Cette soupe, composée de petits morceaux de légumes, reste en effet plus longtemps dans l'estomac que la soupe mixée, et évite ainsi les grignotages, améliorant à la fois la santé et l'espérance de vie.