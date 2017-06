publié le 07/06/2017 à 10:50

Pour cette recette sans gluten de cupcakes au citron, la poudre d'amande est simplement mélangée à une farine mix sans gluten de qualité. Une petite cavité est faite dans chaque cupcake pour les garnir d'une lemon curd, cette crème au citron anglaise. Les cupcakes sont ensuite décorés en balle de tennis avec de la pâte à sucre jaune pâte et un glaçage royal.



La poudre d’amande est très riche en protéines, en fibres, en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E. Elle est également riche en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. L’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide. La farine mix utilisée dans cette recette est simplement composé de farine de riz, fécule de pomme de terre, bicarbonate et gomme de guar. Pour remplacer les 185g de mix pâtisserie, il faut : 95g farine de riz + 90g de fécule de maïs + 1 cuillère à café de gomme xanthane.

La crème lemon curd est une confiture de citron composée de 150ml de jus de citron frais, zeste d’un citron entier, 2 œufs + 1 jaune d’oeuf, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs, 50g de beurre. On en trouve facilement dans le commerce au rayon alimentation anglaise.

Les cupcakes au citron sans gluten pour Roland-Garros Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

Pour 12 cupcakes:



50 g de poudre d’amande

185 g de farine mix pâtisserie

160 g de sucre de canne blond en poudre

½ cuillère à café de gomme xanthane

1 cuillère à café de bicarbonate

1 cuillère à café de poudre à lever

½ cuillère à café de sel fin

200 ml de lait (ici lait d’amande)

40 g margarine fondu

2 œufs

1 cuillère à soupe de jus de citron frais

Zeste d’1 citron entier

300g de lemon curd

250g de pâte à sucre jaune



Glaçage royal :

200 g de sucre glace

1 petit blanc d’œuf

1 à 2 cuillères à café de jus de citron frais.

Les cupcakes au citron sans gluten pour Roland-Garros Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Déposer les petits moules papier dans les cavités du moule à muffins. Dans un saladier, mélanger ensemble la poudre d’amande, la farine, la gomme, le bicarbonate, la poudre à lever, le sel et le sucre.

Verser le lait. Verser les œufs (préalablement battue ensemble à la fourchette), la margarine fondu, le jus de citron et le zeste de citron. Mélanger à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à obtenir une texture crémeuse, mais attention à ne pas trop battre, sinon les cupcakes ne “lèveront“ pas.



Verser la pâte dans les petits moules en papier (remplir au ¾). Cuire environ 18mn selon votre four. Un petit pic en bois doit pouvoir être inséré au centre d’un cupcake et ressortir sec. Laisser refroidir 10 mn dans le moule, puis les sortir pour qu’ils refroidissent sur une grille. Pendant que les cupcakes refroidissent, étaler la pâte à sucre et découper dedans des 12 cercles de la même taille que la taille des cupcakes.



Creuser au centre de chaque cupcake, encore un peu tiède, une mini cavité. Garnir de lemon curd et recouvrir le dessus également d’une fine couche, cela permet ensuite de coller dessus la pâte à sucre jaune. Décorer ainsi tous les cupcakes.



Préparer le glaçage royal : mettre dans un bol le blanc d’œuf, ajouter le jus de citron frais. Mélanger un peu avec une spatule. Verser le sucre glace et mélanger toujours avec la spatule (ne surtout pas utiliser un fouet pour le glaçage royal, mais uniquement une spatule) pour intégrer le sucre et obtenir une bonne texture, légèrement épaisse. Verser dans un petite poche à pâtisserie ou utiliser simplement un pinceau à pâtisserie pour dessiner les marque blanches de la balle de tennis.

Les cupcakes au citron sans gluten pour Roland-Garros Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten



sur Instagram : @clemsansgluten