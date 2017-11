Le brownie fondant sans gluten aux éclats de cacahuète

publié le 11/11/2017 à 11:00

Le brownie est un gâteau au chocolat traditionnel des États-Unis, très facile à cuisiner. Il est ici sans gluten, car simplement préparé avec de la fécule de maïs, ce qui lui apporte un cœur fondant, avec une très fine croûte croustillante sur le dessus. Ce contraste de texture en fait un dessert parfait pour accompagner une tasse de café et/ou une boule de glace. Ici, le croustillant est accentué par des éclats de cacahuètes, selon la recette classique du sud des USA.



L’arachide, plus communément appelé cacahuète, est une légumineuse au même titre que le haricot. Elle est très riche en protéines, en bon gras, en vitamines et en minéraux. Elle est riche, précisément, en zinc, manganèse, cuivre, phosphore, magnésium, potassium, fer, sélénium et en vitamines B1, B3, B5, B6, B9 et E.

Le chocolat noir, lui, est riche en phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, potassium, sélénium, et en vitamines B2 et B3.



La fécule de maïs, naturellement sans gluten, ne possède pas de propriété nutritive particulière, mais elle remplace souvent la farine classique dans les brownies car elle apporte à la pâte un fondant inégalable. Cette texture fondante est également la raison pour laquelle elle est souvent associée à la farine de riz dans la cuisine sans gluten.

Le brownie fondant aux éclats de cacahouètes Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 200 g de chocolat noir pâtissier, coupé en éclat

- 50 g de cacao noir pâtissier en poudre

- 200 g de beurre doux (ou margarine de qualité) à température ambiante, coupé en petits morceaux

- 4 œufs

- 150 g de sucre de canne blond en poudre

- 2 cuillères à soupes de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 1 cuillère à café de café soluble en poudre

- ½ cuillère à café de sel fin

- 1 cuillère a café d’extrait de vanille

- 215 g de cacahuètes écossées, coupées en éclats (ou 330 g de cacahuètes en coque)

Le brownie fondant aux éclats de cacahouètes Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C.



- Préparer un moule carré de 23x23 cm et le chemiser avec du papier cuisson.



- Dans le mixeur (avec lame acier), déposer les éclats de chocolats et le beurre coupé. Appuyer sur le bouton “pulser“ environ 3 à 4 fois, pour mélanger grossièrement.



- Verser ensuite, dans cet ordre : les œufs, le sucre, la poudre de cacao, la fécule, le sel et l’extrait de vanille. Pulser une fois entre chaque addition, puis à la fin de tous les ingrédients, pulser encore un peu jusqu’à obtenir une belle pâte onctueuse avec des grumeaux (ce sont en réalité les éclats de chocolat, c’est normal).



- Verser cette préparation dans le moule chemisé, lisser avec une spatule en silicone. Saupoudrer le dessus avec les éclats de cacahuète et pressez-les très légèrement et délicatement dans la pâte.



- Cuire environ 35 à 40 minutes selon le four. Les bords doivent être un peu plus dur que le centre du gâteau.



- Laisser refroidir complètement dans le moule, puis démouler. Couper les parts de brownie, généralement de forme carré : il est fondant à l’intérieur et croustillant avec les éclats de cacahuète.

Le brownie fondant aux éclats de cacahouètes Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

