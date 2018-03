Une recette pour de fines tuiles aux amandes sans gluten

publié le 27/09/2017 à 10:50

Voici la recette sans gluten des fines tuiles aux amandes, ces petits biscuits classiques de la gastronomie française. D'une part, elle est facile à réaliser. D'autre part, utiliser un rouleau à pâtisserie comme moule pour former les tuiles amuse toujours les enfants.



La farine de millet, en petite quantité dans cette recette, permet d’apporter une belle couleur dorée. Le millet est l'une des céréales les moins allergisantes. Cultivé depuis plus de 12.000 ans, le millet est très riche en phosphore, en zinc, en magnésium et en vitamines A. Il apporte aussi à cette recette une délicate saveur de noisette qui renforce le goût de l’amande.

La poudre d’amande apporte, elle, protéines et fibres. L’amande est riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et E, ainsi qu’en manganèse, magnésium, calcium, cuivre, phosphore, fer et zinc. L’amande est la graine oléagineuse la plus pauvre en acides gras saturés et la plus riche en acides gras insaturés tel que l'acide oléique, ce qui permet d'avoir un taux élevé de "bon cholestérol". L’amande possède également la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide.

L’huile de noix de coco est presque uniquement composée de triglycérides (TMC), l’acide gras saturés qui est immédiatement métabolisé pour produire l’énergie du corps et surtout nourrir le cerveau. C’est cette dernière qualité qui en fait un aliment de recherche dans la lutte pour retarder la maladie d’Alzheimer et soigner l’épilepsie.

La recete de fines tuiles aux amandes sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Comme toujours pour des biscuits, je conseille de surveiller la cuisson à partir de 10 minutes car chaque four est différent ; la cuisson idéale pour une belle couleur de bords se joue parfois à une minute près.

Ingrédients :

Pour environ 20 tuiles :



- 4 blancs d’œufs

- 150 g de sucre de canne blond en poudre

- 70 g de farine de riz

- 30 g de farine de millet

- 30 g de poudre d’amande

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

- 60 g d’huile de noix de coco

- 60 g d’amandes effilées (40 g pour la pâte + 20 g pour la décoration des tuiles)

Préparation :

- Préchauffer votre four à 175°C, couvrir une plaque de cuisson d’une feuille de papier cuisson. Préparer des rouleaux à pâtisserie qui serviront de moule aux tuiles.



- Faire fondre l’huile de noix de coco doucement à la casserole et laisser refroidir. Garder de côté.



- Dans un large bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : la farine de riz, la farine de millet et la poudre d’amande. Garder de côté.



- Mettre les blancs d’œufs dans un large saladier et battre au fouet avec le sucre jusqu’à ce qu’il se dissolve. Tamiser au dessus le mélange des ingrédients secs et incorporer les farines à l’aide d’une spatule en silicone.



- Verser dans cette pâte l’huile refroidie, la vanille, puis 40 g d’amandes effilées. Bien mélanger ensemble. Laisser reposer la pâte environ 20 minutes.



- À l’aide d’une cuillère à soupe, prélever un peu de pâte, déposer sur le papier cuisson et étaler en forme de cercle, en une fine couche, à l’aide de la spatule en silicone ou une spatule à pâtisserie. Il faut que les tuiles soient fines pour pouvoir ensuite se former en arrondie sans se briser. Décorer le dessus de la pâte avec quelques amandes effilées supplémentaires (celles des 20 g restant).



- Cuire environ 10 minutes. Un fois les bords des tuiles dorées, retirer la plaque du four, décoller les tuiles immédiatement du papier cuisson (en glissant dessous une fine lame de couteau par exemple) et déposer les tuiles encore bien chaudes sur l’arrondie des rouleaux à pâtisserie. Appuyer délicatement pour que les tuiles prennent forme et laisser refroidir ainsi. Précéder de même avec la fournée suivante.

