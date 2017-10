Petit-déjeuner : des pancakes à la banane pour les sportifs

publié le 20/10/2017 à 07:25

Envie de nouveauté pour vos petits-déjeuners avant de vous lancer dans un jogging, une sortie en vélo ou un détour par la piscine ? Voici une recette originale de pancakes à la banane, sans farine, facile et rapide à réaliser après votre réveil, validée par la nutritionniste Marie-Caroline Savelieff.



Située à Montrouge, en région parisienne, cette dernière recommande d'accompagner vos pancakes avec une boisson chaude non sucrée plutôt qu'avec un fruit ou un jus de fruits, "car il y a déjà une banane et le sirop d érable en terme d apport glucidique rapide. Trop de sucres rapides, c'est un risque d'hypoglycémie réactive", explique-t-elle.

Consommez ce petit-déjeuner de préférence entre 1 heure et 1h30 avant l'effort - au lieu des 3 à 4 heures pour un petit-déjeuner "normal" et équilibré, que vous pourrez d'ailleurs vous concocter une fois rentré (par exemple avec une portion de pain complet tartinée de beurre, un fruit frais de saison, un yaourt au lait de chèvre ou de soja pour les intolérants, une boisson chaude).



Par ailleurs, ces pancakes peuvent aussi faire office de collation dans l'après-midi. Les quantités pour la recette ici indiquée correspondent à une personne.

Ingrédients :

- 1 œuf entier

- 1 banane

- 1 cuillère à soupe de sirop d'érable

- 1 cuillère à soupe de purée d'amandes

- Quelques goûtes d'huile d'olive ou d'huile de coco pour la cuisson sur la poêle

Recette :

- Placer l’œuf, la banane coupée en tranches, le sirop d'érable et la purée d'amandes dans votre mixeur/blender. Mixer le tout.



- Une fois votre poêle à feu vif, versez votre préparation en confectionnant vos pancakes comme si vous faisiez des crêpes en les faisant plus petites.



- Baissez tout de suite le feu de moitié et couvrez jusqu'à ce qu'à ce que des bulles apparaissent à la surface des pancakes. Retournez-les alors et laissez cuire à nouveau durant 1 à 2 minute.