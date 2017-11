publié le 04/11/2017 à 10:05

Pour sa 42e édition, le Salon Marjolaine, le plus grand marché bio de France, accueil environ 80.000 visiteurs. Les études montrent qu'en 2016, 9 Français sur 10 avaient déjà consommé des produits bio, et en 2017, 85% des Français disent être intéressés par les produits bio d'origine locale.



Marjolaine est donc LE lieu pour rencontrer les acteurs passionnés et de talents du bio. Ce Salon met cette année à l’honneur le thème "L’eau, l’amie de la bio", pour mieux découvrir cet élément vital, son action et son rôle dans notre vie de tous les jours.



L'agriculture biologique ne cesse d'évoluer et de se diversifier. Durant ces 9 jours, le salon regroupe 560 exposants : les pionniers et passionnés de l’alimentation bio, de l’environnement, de la maison, du bien-être, de la santé et de la beauté, du tourisme vert et solidaire, du jardinage bio, de l’artisanat et de la mode éthique, ainsi que des acteurs de l’économie solidaire.

Découvrir les tendances majeures de la Bio-attitude

Mais le Salon Marjolaine, toujours précurseur, permet de découvrir également les grandes nouveautés :



- "L’innovation“ qui simplifie la vie et apporte des solutions inédites de consommation.

- Le “Zéro déchet“ pour prendre conscience de l’impact positif de l’environnement.

- Le “Réutilisable“ pour une consommation raisonnée.

- Les “Produits Sans“ qui répondent aux problèmes d’allergies alimentaires et choix de régime particuliers.

- Le “Vegan“ pour retrouver les produits alimentaires, cosmétiques et vêtements “cruelty-free“.

- Les “Jeunes Pousses et pépites“, les nouveaux jeunes acteurs du bio innovants.

- Et évidemment, les groupements régionaux, pour apprécier les produits des régions de France.



On y retrouve les exposants commerçants, mais sont également proposés au public 130 ateliers découvertes, 18 ateliers Marjo’cooks pour découvrir les différentes cuisines bio, raw, veggie... Les visiteurs peuvent également assister à 30 conférences et projection de films, rencontrer les associations liées à la protection de la nature et de l’agriculture bio, le Food Fest. Et pour les plus petits : le Marjo’Kids leur propose des ateliers et des chasses aux trésors. De quoi y passer la journée entière et en famille !



Petites astuces pour bien profiter du Salon: prévoir des espèces et un chéquier car les commerçant n’ont pas forcément la carte bleu, prévoir ses propres cabas, sacs réutilisable et autres chariots car le sac plastique y est interdit.

Infos pratiques :

Parc Floral, de Paris : Route de la Pyramide 75012 Paris.

10h30 à 19h (nocturne le vendredi 10 novembre jusqu’à 21h).



Pour venir :

RER A, station Vincennes.

Métro ligne 1, station Château de Vincennes puis navettes gratuites.

Bus 112, arrête Parc Floral, stade Léo Lagrande, Plaine de la Faluère.

En Voiture : parking gratuit autour de l’entrée du Parc Floral, mais penser à privilégier le covoiturage…



Le prix d’entrée est de 10€ (donnant accès aux stands, conférences et ateliers).

Tarif réduit 7€ (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA)

Gratuit pour les -12ans.



Marjolaine innove pour simplifier la vie des visiteurs avec une boutique en ligne : Sevillia.com et la livraison à domicile pour Paris et certaines banlieues (mini 130€ d’achat). Le vestiaire (2€), la garderie pour les enfants de plus de 3 ans (participation 3€ par enfant) et la consigne gratuite pour les achats du salon.