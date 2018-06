publié le 13/06/2018 à 11:10

Le sorgho s'inscrit dans une catégorie particulière, à savoir celle des "smart foods". Ce sont des aliments intelligents, qui cumulent les avantages. Ils sont bons pour la santé. Quand on pense céréales, le maïs, le blé, l'orge ou le riz viennent immédiatement à l'esprit. Ce n'est pas le cas du sorgho, mais c'est en train de changer. Et c'est une bonne chose.



Le sorgho est une source de protéines végétales. Si vous êtes en délicatesse avec la viande (a fortiori si vous êtes végétarien), c'est une céréale dont il ne faut pas se priver. Le sorgho a, en outre, la réputation de fournir tous les acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin.

Sans me lancer dans un cours de biologie, disons que les acides aminés en question ne peuvent être synthétisés par l'organisme. Il y en a huit. Si vous en manquez, cela peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de votre cerveau ou de vos reins, ainsi que sur la robustesse de votre système immunitaire.

Bref si carence il y a, vous tombez malade. Je précise en outre que parce qu'il est riche en magnésium ou en calcium, le sorgho est bon pour vos muscles et il contribue à solidifier votre squelette.

Le retour en grâce du sorgho

À vrai dire, il y a assez peu d'études sur cette céréale. Néanmoins, tout ce dont je viens de vous parler provient de travaux effectués par l'Institut national de recherche agronomique (Inra), qui ne s'est penché que récemment sur le sorgho.



On sait par ailleurs qu'en Afrique, on le conseille pour prévenir les ulcères, les colites et les calculs biliaires. En Chine, on considère qu'il est du meilleur effet pour tonifier l'estomac. Si ça marche là-bas depuis la nuit des temps, cela ne peut pas nous faire de mal.



Comment expliquer qu'on s'intéresse soudainement au sorgho après l'avoir si longtemps boudé ? Je pense que c'est lié à un double phénomène. Primo : l'augmentation du nombre de végétariens. À partir du moment où on fait une croix sur la viande, il faut bien trouver de quoi se fournir en protéines.



Secundo : la chasse au gluten. Si les personnes allergiques souffrant de la maladie cœliaque ne représentent que 1% de la population, vous avez de plus en plus de gens (à peu près 20%) qui se disent intolérants au gluten. Elles l'ont donc rayé de leur alimentation. Il n'en faut pas plus pour expliquer l'engouement que suscite le sorgho.



Un aliment qui s'adapte

Cette céréale se consomme de mille et une manières. Avec les légumes verts, le mariage est toujours gagnant. Le sorgho accompagne aussi parfaitement le poisson et les viandes (sauf si vous êtes végétarien, bien sûr).



On peut l'inclure dans les desserts maison. Et quand il est soufflé, il peut finir dans votre muesli au petit-déjeuner. Je vous l'ai dit : le sorgho, c'est du "smart food". Il est intelligent et il s'adapte.