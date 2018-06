publié le 12/06/2018 à 10:25

Si vous connaissez ce symptôme, il a pu vous arriver d'avoir l'impression de dormir dans une piscine. Les vêtements de nuit sont mouillés, vos draps sont mouillés. Et ce, sans raison apparente. Si ce n'est que vous vous êtes mis à transpirer abondamment.



À force, c'est le genre de chose qui fatigue, rend nerveux, gâche vos nuits et surtout peut vous inquiéter. Faut-il s'en inquiéter ? Oui et non. Si les sueurs nocturnes sont rares, pas d'affolement.

En revanche, si elles reviennent régulièrement ou si elles s'accompagnent d'autres symptômes comme la perte de poids ou une fatigue permanente et prononcée, pas d'affolement non plus. Mais quand même, prenez rendez-vous chez le médecin.

Les sueurs nocturnes sont parfois révélatrices d'une maladie qui rode. Les hypothèses sont multiples. Cela va de l'apnée du sommeil à la maladie infectieuse (du style tuberculose), en passant par un dérèglement de la thyroïde. Parfois, on ne va pas se mentir, ce peut être beaucoup plus grave et témoigner d'un cancer. Mais le pire n'est jamais sûr.

Tout ce qui peut faire suer

Il existe pléthore d'autres facteurs qui font suer la nuit : si votre chambre est surchauffée bien évidemment ; si vous dormez sous trois tonnes de couvertures ; si vous avez mangé trop épicé ; si vous avez forcé sur l'alcool ou le tabac avant d'aller au lit ; si vous êtes en pleine période de stress et que vous en arrivez à faire des cauchemars ; si vous êtes sous traitement (je pense aux antidépresseurs et aux antidiabétiques).



Je précise que pour les femmes, le fait d'avoir ses règles et/ou d'endurer les effets de la ménopause peut aussi constituer une explication.



Il existe des solutions simples pour réduire ses risques. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'air de certaine chambres peut être vicié. Donc l'une des mesures qui s'imposent est de bien aérer sa chambre le matin et le soir, deux fois dix minutes par jour.



Autre mesure : bannissez le sport en fin de journée, a fortiori si vous avez pris l'habitude d'enchaîner avec un sauna ou un hammam. Si vous prenez une douche, prenez-la tiède.

Faites comme Marilyn

Enfin il y a le linge, le vôtre et celui du lit. Ne jurez que par le coton ou les fibres naturelles. Évitez tout ce qui est synthétique, qu'il s'agisse de la housse de couette, des draps, des oreillers, des alèses ou de la tenue que vous portez pour dormir.



À ce propos, vous pouvez faire comme Marilyn Monroe. À défaut de savoir si elle était sujette à des sueurs nocturnes, je me suis laissé dire que sa tenue de nuit se résumait à quelques gouttes de parfum. Et à mon avis, c'est plutôt celui qui dormait à côté qui devait avoir des sueurs.