Comment réussir les tendres madeleines sans gluten à la vanille

Ces tendres madeleines sans gluten à la vanille sont faciles à préparer. La poudre d’amande leur apporte moelleux et une belle couleur dorée.



Dans cette recette, plusieurs farines sont mélangées comme souvent dans la cuisine sans gluten. La poudre d’amande est très riche en protéines, en fibres, en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E. Elle est également riche en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. L’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide.

La farine de millet apporte à cette recette cette belle couleur dorée. Riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamine A excellente pour la peau, sa saveur délicate de noisette s’harmonise avec la poudre d’amande.

INGRÉDIENTS:

Pour une vingtaine de madeleines

Préparation : 10 min, Attente : 1 h, Cuisson : 13 min



40 g de poudre d’amandes

30 g de farine de riz blanc (+ 2 c. à s. pour le moule)

40 g de farine de millet

40 g de fécule de maïs

½ cuillère à café de gomme xanthane

1 cuillère à café de poudre à lever

1 pincée de sel fin

3 œufs

75 g de sucre de canne blond en poudre

110 g de beurre doux (+ 1 noix pour les moules)

1 gousse de vanille fraiche

1 c. à café d’extrait de vanille (optionnel)

PRÉPARATION :

Matériel spécifique : 1 plaque de moules à madeleines.



Astuce : si vous utilisez des moules sans revêtement antiadhésif, il faut faut bien beurrer une première fois, puis le placer au congélateur 15mn. Beurrer une seconde fois, puis remettre au congélateur en attendant de verser la pâte sans gluten dedans. Cette technique permet aux madeleines de se démouler facilement et parfaitement.



Mélanger dans un grand bol les ingrédients secs à l’aide d’un petit fouet : poudre d’amande, farines, fécule, gomme xanthane et poudre à lever. Garder de côté. Faire fondre le beurre à feu doux dans une petite casserole. Garder de côté. Verser les œufs, le sel et le sucre dans un saladier. Mélanger au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne jaune pâle (environ 3 min).



Couper la gousse de vanille et la racler pour ajouter les petits grains à cette préparation. Ajouter l’extrait de vanille (optionnel). Ajouter doucement le beurre fondu, puis le mélange des ingrédients secs, et bien mélanger. Laisser la pâte reposer pendant 1 h (au réfrigérateur si il fait chaud). Faites chauffer le four à 180 °C (thermostat 6).



Beurrer et fariner les moules à madeleines. Déposer la pâte dans les cavités et faire cuire environ 13 min, jusqu’à ce que les bords des madeleines soient légèrement dorées. Laisser reposer les madeleines 5 min dans les moules avant de les démouler. Faites-les ensuite refroidir sur une grille.

