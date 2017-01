Comment réaliser un tendre gâteau à l'orange sans gluten

RECETTE - Voici comment cuisiner ce tendre et délicieux gâteau sans gluten à l’orange. Facile et rapide à préparer avec peu d’ingrédients, c’est un parfait dessert d’hiver qui s’accompagne très bien d’une belle salade d’orange, pour faire le plein de vitamine C et lutter contre le froid.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Le tendre gâteau à l'orange sans gluten

par Clem sans gluten publié le 25/01/2017 à 11:41

Ce tendre gâteau sans gluten à l’orange possède deux atouts principaux : sa base de farine à la poudre d’amande et son parfum à l’orange, le magnifique fruit d’hiver. La poudre d’amande est extrêmement riche en protéines, c’est l’ingrédient que les sportifs nomment le “superfood“.



Très riche en minéraux comme le manganèse, le zinc et le cuivre, la poudre d’amande est également riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E. Très riche en fibres, elle possède en plus un très haut pouvoir de satiété. Dans cette recette sans gluten, la poudre d'amande est si importante qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de la gomme de xanthane ou gomme de guar pour apporter de la souplesse à la farine de riz.



L’orange est un fruit que l’on trouve facilement en hiver. Extrêmement riche en vitamine C, qui permet de lutter activement contre le rhume ; si elle ne peut pas complètement le prévenir, il est médicalement prouvé qu’elle peut en réduire la gravité et la durée des symptômes. L’orange est également très riche en anti-oxydants, en vitamines B1, B5, B9, en calcium et en cuivre.



Mélanger de la poudre à lever et du bicarbonate permet d'obtenir une très belle "levé" de la pâte en réaction avec le yaourt, même si les farines sont sans gluten. C’est un gâteau facile et rapide à préparer, qui en fait un délicieux dessert.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Le tendre gâteau à l'orange sans gluten

INGRÉDIENTS :

130 g de poudre d’amande

135 g de farine de riz complet + 2 cuillère à soupe pour fariner le moule

½ cuillère à café de poudre à lever

½ cuillère à café de bicarbonate

1 pincé de sel fin

5 oeufs

180 g de sucre de canne blond

115 g de beurre à température, coupé en petits morceaux

125 ml de yaourt nature

2 cuillères à soupe de jus d’orange fraîchement pressé

Zeste d’une orange entière

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Le tendre gâteau à l'orange sans gluten

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Préparer un moule à gâteau : beurrer le moule, chemiser le fond avec une feuille de papier cuisson, beurrer la feuille de papier cuisson et fariner le tout. (Ici, le moule fait de 20 cm de diamètre). Mélanger ensemble, dans un grand bol, les ingrédients secs : la poudre d’amande, la farine de riz, poudre à lever, bicarbonate, sel et sucre. Garder de côté. Préparer le zeste d’une orange et le jus fraîchement pressé.



Battre au mixeur les œufs jusqu’à obtenir une couleur jaune pâle (environ 3mn). Ajouter les petits morceaux de beurre, puis le yaourt. Battre jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Verser le zeste d’orange et le jus de citron. Batteur à vitesse lente, ajouter petit à petit le mélange des ingrédients secs, jusqu’à obtenir une bonne incorporation de tous les ingrédients, cette pâte sans gluten est plutôt liquide.



Verser la pâte dans le moule préparé. Cuire sur la grille du milieu du four entre 40 et 50 mn, jusqu’à ce qu’un pic en bois introduit au centre du gâteau ressorte sec. Laisser refroidir 30 dans le moule. Lorsque le gâteau est refroidit, démouler en renversant sur une grille, puis remettre à l’endroit sur le plat de service. Saupoudrer de sucre glace (il faut être généreux en sucre car le gâteau s’imbibe vite). Accompagner d’une salade d’orange, et utiliser la peau d’une des oranges de la salade pour fabriquer les zestes de décoration.



ASTUCE 1: Si vous possédez un moule à gâteau à clip, le gâteau se démoulera encore plus facilement.

ASTUCE 2 : Pour ne pas que le gâteau retombe par un coup de chaud/froid, il faut le laisser refroidir 15 mn devant la porte du four ouverte, posé au niveau en hauteur du milieu de four (sur un autre moule retourné, par exemple). Ensuite, le laisser refroidir normalement.



Note 1 : Comme tout gâteau, le temps de cuisson dépend de la taille du moule. Ici, le diamètre de moule est de 20cm, la cuisson est de 50mn.

