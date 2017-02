RECETTE - Ces petits gâteaux individuels sont très simples à cuisiner soi-même et sont naturellement sans gluten. A base de poudre d’amande et de blanc d’œufs, ils peuvent de parfumer et se colorer à souhait. Ils sont parfaits comme dessert ou comme cadeau à offrir pour la Saint Valentin.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Saint Valentin: Préparer de délicieux macarons sans gluten

par Clem sans gluten publié le 08/02/2017 à 10:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les macarons sont des petits gâteaux individuels confectionnés à partir de très peu d’ingrédients : poudre d’amande, sucres glace et en poudre et blancs d’œufs. Le secret est de séparer les blancs d’œufs la veille, il faut qu’ils soient "vieillis". Il faut également que la cuisine ne soit pas humide ; évitez de faire chauffer la bouilloire ou cuire des légumes à la vapeur pendant le temps de séchage du biscuit avant la cuisson.



La base du macaron est la poudre d’amande, riche en protéines, en fibres, en vitamines B1 B2 B3 B9 et vitamines E. La poudre d'amande est aussi très riche en minéraux comme le cuivre, le manganèse, le phosphore, le zinc et le fer. Elle possède également un fort pouvoir de satiété.



Pour les personnes végan, ou intolérantes aux blancs d’œufs, on peut les substituer par du jus de pois chiche (le jus simplement récupéré d’une conserve de pois chiche) battue au mixeur, et qui produit un excellent "faux" blanc d’œuf totalement végétal, qui fonctionne très bien dans la recette de macaron. Ici, le colorant est naturel, le rose pastel est à base de betterave déshydratée et sans parfum. Pour les personnes intolérantes au gluten, il faut s’assurer que les colorants alimentaires utilisés soient sans gluten, car nombreux ne le sont pas.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Saint Valentin: préparer de délicieux macarons sans gluten

INGRÉDIENTS:

120 g de poudre d’amande

120 g de sucre glace

105 g de blanc d’œuf

135 g de sucre de canne roux

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Saint Valentin: Préparer de délicieux macaron sans gluten

PRÉPARATION :

Préparer deux planches de cuisson recouvertes de papier cuisson. Dans un grand saladier, tamiser ensemble la poudre d’amande et le sucre glace. Bien mélanger. Garder de côté.



Dans un grand bol, au dessus d’un bain marie, mettre les blancs d’œufs et les remuer à l’aide d’un fouet sans s’arrêter jusqu’à ce qu’ils deviennent blancs et mousseux (moins d’une minute). Puis, battre ces blancs en neige. Lorsqu’ils commencent à prendre, verser doucement le sucre de canne pour constituer la meringue. Verser la meringue en 3 fois dans le mélange de la poudre d’amande pour l’intégrer, à l’aide d’une spatule, en tournant toujours dans le même sens pour ne pas casser les blancs. Mettre cette pâte à macaron dans une poche à pâtisserie, douille lisse. Tenir la douille bien droite pour former de petit cercle de pâte. Une fois tous les petits macarons, en nombre pair, sur la plaque de cuisson, taper la plaque sur le plan de travail d’un coup sec, pour chasser l’air de la pâte : soulever légèrement la plaque de quelques centimètres avec les mains et lâcher d’un coup sec sur le plan de travail. Laisser sécher la pâte ainsi 40mn dans une pièce sèche. (Évitez de faire chauffer la bouilloire ou cuire des légumes à la vapeur pendant ce temps ...)



Préchauffer le four à 150°C. Enfourner les macarons et cuire 13 mn. Laisser reposer les macarons 5 mn pas plus sur le papier cuisson, puis les retirer du papier cuisson, à l’aide d’une spatule plate, et les déposer sur une grille à l’envers. Une fois refroidis, il suffit de les assembler avec la garniture de votre choix. Ici de la simple confiture de framboise dans un peu de crème au beurre, mais aussi de la confiture de pistache, de la confiture de fraise, de la crème au beurre vanillée, etc…

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Saint Valentin: préparer de délicieux macarons sans gluten

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten