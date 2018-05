publié le 26/05/2018 à 19:30

D'un côté, une incroyable culture de la gagne, un entraîneur à qui tout réussit sur la scène européenne, un quintuple Ballon d'Or obsédé par le but et des monstres d'expérience. De l'autre, un vent de fraîcheur incarné par un trio offensif infernal, dans un autre club légendaire, qui ne s'éteint jamais, porté par un hymne frissonnant.



Le Real Madrid de Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo et consorts se mesurent au Liverpool de Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané... avec dans le viseur un triplé qui n'a plus été réalisé depuis plus de 40 ans (Bayern Munich 1976).

12 fois vainqueur de l'épreuve reine depuis sa création en 1956, le Real n'a plus connu la défaite en finale depuis 1981 (six victoires de rang). La dernière fois que les Merengues ont vu le trophée leur passer sous le nez, c'était justement face à Liverpool, au Parc des Princes de Paris. Les Reds mettront-ils fin à l'hégémonie madrilène à Kiev ? Réponse au plus tôt sur les coups de 22h35.

Les équipes de départ :

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Benzema, Ronaldo



Liverpool : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané