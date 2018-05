publié le 31/05/2018 à 14:32

Personne ne l'avait vu venir. À peine quelques jours après avoir gagné une troisième fois d'affilée le trophée de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, Zinédine Zidane, le coach emblématique du Real Madrid a annoncé son départ lors d'une conférence de presse surprise, ce jeudi 31 mai.



"Cette équipe doit continuer à gagner. Elle a besoin d'un changement. Après 3 ans, il y a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail. C'est pour ça que j'ai pris cette décision", a expliqué le champion du monde 1998. Celui qui aura une reconnaissance "à vie" envers le club affirme que c'est "pour lui, pour le club, pour l'effectif" qu'il a décidé de partir.

"À un moment donné il faut savoir s'arrêter. Je pense sincèrement qu'avec moi cela aurait été compliqué de continuer à gagner", a confié Zidane, qui se trouvait aux côtés du président du club Florentino Pérez lorsqu'il a annoncé sa décision. Celui qui fut d'abord joueur avant d'être entraîneur à Madrid a également évoqué des moments "difficiles" vécus au sein du club. "Je ne les oublie pas", a-t-il déclaré.



Serein, convaincu d'avoir pris la bonne décision

"Si c'est pour vivre une autre saison avec des moments où à la fin cela se passe mal, je ne veux pas ça. Ce club je l'ai dans mon coeur. Ça s'est bien terminé quand j'étais joueur, et ça s'est bien terminé quand j'étais entraîneur", a-t-il conclu, satisfait et convaincu d'avoir pris la bonne décision.



De son côté, le président du club de la meilleure équipe européenne s'est montré déçu mais résigné. "C'est une décision inattendue. J'ai été triste quand il me l'a appris hier", a expliqué Florentino Pérez. "Les supporters vont être tristes, tous ceux qui travaillaient avec lui vont l'être aussi".



"Je l'ai voulu comme joueur, comme entraîneur, et quand il dit qu'il a pris sa décision, la seule chose que je peux faire c'est d'accepter. Il est impossible de le faire changer d'avis", reconnaît le président du Real Madrid, impuissant. Ce dernier a cependant tenu à lui "témoigner toute (son) affection. Le Real c'est sa maison, il y sera toujours le bienvenu".