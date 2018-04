publié le 25/04/2018 à 20:00

12 sacres d'un côté, le record absolu, cinq de l'autre (alors que la France n'en compte qu'un, grâce à l'OM en 1993), trois victoires lors des quatre dernières éditions pour le Real, 6e demi-finale en sept ans pour le Bayern : ce choc entre Madrilènes et Munichois présente des airs de finale avant l'heure, de superproduction hollywoodienne.



"J'imagine que nous tomberons sur le Bayern, contre qui nous jouons toujours", avait prophétisé le président madrilène Florentino Pérez avant le tirage au sort des demi-finales. Le destin a en effet accouché d'un nouvel épisode de ce classique du football, avec match aller à l'Allianz-Arena de Munich mercredi 25 avril (20h45) et retour six jours plus tard seulement à Santigao Bernabeu.

Il s'agira de leurs 25e et 26e confrontations - étrangement, aucune n'a eu lieu en finale. Au casting, notamment, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski, Karim Benzema et Franck Rubéry, Zinédine Zidane et Jupp Heynckes. Pour épicer ce mets de choix, il y a aussi le soupçon de polémique né de l'arbitrage du quart de l'an passé remporté par la "Maison blanche" face au Bayern (2-1, 4-2 a.p.).

Ligue des champions : le programme

Tous les matches à 20h45.



Mardi 24 avril :

Liverpool - AS Rome : 5-2



Mercredi 25 avril :

Bayern Munich - Real Madrid



Mardi 1er mai :

Real Madrid - Bayern Munich



Mercredi 2 mai :

AS Rome - Liverpool



Finale samedi 26 mai à Kiev