publié le 27/04/2019 à 18:30

La Ligue 1 cède sa place à la Coupe de France. Le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain ont rendez-vous au Stade de France ce samedi 27 avril pour la finale de la célèbre coupe nationale (21h). Un rendez-vous important pour les deux clubs, qui espèrent bien écrire leur nom au palmarès.



Le PSG, entre un printemps mouvementé et un été qui s'annonce agité, doit remporter cette compétition pour sauver sa saison. Humiliés en quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp et en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester United, les hommes de Thomas Tuchel se doivent de remporter un nouveau trophée après le Trophée des Champions et la Ligue 1.

En cas de défaite, l'échec serait retentissant. "Ce match, c'est très important pour le club et pour moi personnellement. C'était notre objectif d'être champion de France et de gagner des Coupes", a confié l'entraîneur allemand.

Côté breton, la situation est bien différente même si l'enjeu est, là encore, très important. Avec trois tentatives ratées en dix ans, le Stade Rennais ne veut pas laisser passer cette nouvelle occasion. Surtout que le bilan est lourd à porter pour les Rouge et Noir. "Il faut être capable de se regarder dans le blanc des yeux en se disant qu'on a tout donné. C'est ça notre objectif", a assuré Julien Stéphan.

