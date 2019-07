Coupe de France : Rennes "a ses chances" face au PSG, estime François Pinault

publié le 22/04/2019 à 07:15

"Vous connaissez la blague : qu'est-ce qui monte et qui descend et qui est rouge et noir ? C'est le Stade Rennais". À 82 ans, François Pinault, propriétaire du club de football de Rennes depuis 1998 manie à merveille l'auto-dérision, avant de se réjouir : "Cette phase-là est terminée". Cette phase où la ville de Rennes était moquée pour ses résultats en yo-yo, son incapacité à écrire une nouvelle ligne à son palmarès depuis 1971.

C'était en finale de Coupe de France, justement, contre Lyon. 48 ans et deux finales perdues face à Guingamp plus tard (2009, 2014), le club d'Ille-et-Vilaine défie le PSG, samedi 27 avril au Stade de France.

Ce PSG qui fait à la fois partie des plus grands clubs d'Europe en terme de budget au moins mais s'est écroulé contre Lille et Nantes. Ce PSG quadruple tenant du titre, qui n'a jamais perdu une finale sous l'ère qatarie.

"C'est une grande nouvelle, c'est un honneur pour le Stade Rennais et pour ceux qui s'en occupent, ses dirigeants, l'entraîneur, souligne François Pinault. C'est un challenge difficile, le club du PSG est un grand club d’Europe. Mais bon, qui sait, on a aussi nos chances (...) Il faut y aller pour gagner, et surtout produire une belle prestation, un beau match qui fasse honneur à la Bretagne et aux Bretons, c'est ce qu'ils attendent".

"Ce sera difficile, mais pourquoi pas", reprend l'homme d'affaires, qui fait appel à l'histoire et au commandant (Jean-Baptiste, ndlr) Charcot : "Il a même construit un bateau qui porte ce nom-là. Pourquoi pas, c'est un mot que j'aime beaucoup. Vous savez les défis, il faut savoir les relever, autrement on reste dans son village breton et on fait rien de sa vie. Toute ma vie a été un défi, ce défi là est difficile, c'est pas commode, mais j'ai une équipe de joueurs déterminés, talentueux".