publié le 26/05/2018 à 22:07

Le Real Madrid a remporté sa troisième Ligue des champions d'affilée, la 13e de son histoire, samedi 26 mai. Le 56e but en dans la compétition de Karim Benzema n'est probablement pas le plus esthétique mais ô combien important. Le Français a ouvert le score à la 51e minute en profitant d'une énorme erreur d'attention du gardien allemand de Liverpool, Loris Karius, et a contré la balle dans le but adverse.



Les Reds, très tôt privés sur blessure de leur attaquant phare Mohamed Salah ne se sont pas laissés abattre et ont égalisé seulement quatre minutes après. Sadio Mané a profité d'une remise de Dejan Lovren après un corner pour envoyer le ballon au fond des filets (55e).

C'était sans compter l'entrée en jeu de Gareth Bale. Le Gallois, annoncé sur le départ du côté de Madrid, n'a pas attendu longtemps avant de changer le cours de cette finale. Après seulement trois minutes sur le pré, il a éteint les supporters de Liverpool avec un retourné sublime (64e).

Dans une fin de match haletante, Bale a définitivement assuré le succès des hommes de Zinédine Zidane sur une nouvelle faute de mains spectaculaire du gardien adverse (83e) .