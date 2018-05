publié le 25/05/2018 à 13:44

Voilà une déclaration qui pourrait mettre le feu à Marseille, à peine une semaine après une finale de Ligue Europa perdue 3-0 face à l'Atlético de Madrid et une 4e place frustrante en Ligue 1, synonyme de non qualification pour la Ligue des champions. Un classement final lourd de sens à la lumière d'une déclaration de Florian Thauvin.





"Ça me dérange de ne pas disputer la Ligue des champions, c'est problématique. Je suis très bien à l'OM, mais je ne m'interdis rien". Une phrase lâchée lors d'une interview accordée à Eurosport.fr, et qui risque d'agiter le club phocéen. Auteur de 22 buts en Ligue 1 Conforama, "FloTov" a été héroïque et a porté l'équipe de Rudi Garcia toute la saison.

Au point que Jacques-Heri Eyraud, le président de l'OM, a assuré sur SFR Sport qu'il ne vendrait pas son joueur, même pour 80 millions d'euros. Mais en cas de volonté de départ du joueur, difficile de le retenir. Encore faut-il par contre qu'un club de haut standing, qualifié en Ligue des champions, s'intéresse au joueur et fasse une offre conséquente.

En effet, malgré les excellentes prestations de Thauvin, sa saison a été émaillée d'une critique récurrente, en l'occurrence des prestations décevantes face aux gros calibres de Ligue 1 ou européens. Des équipe de niveau Ligue des champions, contre lesquelles il n'a pas montré qu'il avait le niveau pour dominer cette compétition, ce qui a contribué à la non qualification de l'OM. Affaire à suivre.