publié le 25/05/2018 à 15:35

Gianluigi Buffon sous les couleurs du PSG, ça brûle. Le gardien italien au 176 capes, champion du monde 2006 et en fin de contrat avec la Juventus, pourrait très probablement signer avec le club de la capitale. Le contrat du gardien serait prêt, avec un salaire très confortable, notamment grâce à l'absence d'indemnité de transfert. Tout s'emboîte donc parfaitement dans ce dossier, de sorte que Paris pourrait faire un joli coup médiatique.



Dans l'entourage du joueur, l'enthousiasme est indéniable. "Nous serions heureux que Gigi vienne à Paris la saison prochaine", a même confié au Parisien son agent Silvano Martina. Actuellement en vacances, Buffon serait ravi d'une si belle offre financière et surtout sportive. Très ambitieux, le Paris Saint-Germain entre sous l'ère Thomas Tuchel avec des envies de conquêtes nationales et continentales. Bien mieux qu'une fin de carrière en Major League Soccer ou au Japon pour la légende de 40 ans.

Mais rien n'est fait, et les transferts peuvent capoter au dernier moment. Le PSG attend peut-être la fin de l'enquête de l'organisme chargé de faire respecter le fait-play financier de l'UEFA, avant de s'ajouter un salaire XXL. Il faudra peut-être aussi trouver une porte de sortie à Alphonse Areola, qui a montré son envie de jouer et donc de ne pas être dans l'ombre, même bienveillante, d'un autre gardien.