Mondial 2018 : Turpin "fier pour les 25.000 arbitres français qui ont souffert"

publié le 30/03/2018 à 12:08

Appelé à diriger la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Monaco samedi 31 mars à Bordeaux, Clément Turpin est surtout depuis jeudi 29 mars celui qui représentera l'arbitrage français lors la Coupe du Monde en Russie (14 juin-15 juillet). Une première depuis la participation de Stéphane Lannoy au Mondial 2010 en Afrique du Sud.



"C'est une vraie satisfaction, une vraie fierté", a réagi le "sifflet" de 35 ans, retenu parmi les 36 arbitres et 63 arbitres assistants désignés par la FIFA après avoir officié à deux reprises durant l'Euro 2016 en France (Autriche-Hongrie en phase de poules et Allemande-Irlande du Nord en 8es de finale).

"Vous savez l'arbitrage, dans tous les sports, il est critiqué, poursuit le plus jeune arbitre à avoir débuté en Ligue 1 (à 26 ans). Aujourd'hui j'ai envie d'être juste heureux, fier, pour moi, pour mes deux arbitres assistants qui m'accompagnent (Nicolas Danos et Cyril Gringore, ndlr) et puis surtout pour tous mes collègues de Ligue 1, de Ligue 2, jusqu'à nos collègues, nos 25.000 arbitres français qui ont souffert. Si cette nouvelle peut leur apporter un sourire et ben tant mieux".

En Russie, Turpin devra notamment composer avec l'arbitrage vidéo, puisque le Mondial 2018 sera le premier où les arbitres pourront avoir recours à l'assistance vidéo (VAR). Véritable révolution technologique, la VAR porte uniquement sur quatre cas : valider ou refuser un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné.

