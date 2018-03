Edinson cavani et Kamil Glik à Bordeaux le 31 mars 2018

publié le 31/03/2018 à 20:20

Encore sonné par son élimination en Ligue des champions face au real Madrid, le PSG vise une 5e victoire d'affilée en Coupe de la Ligue pour au moins réussir sa saison sur le plan national. En passe de reconquérir le titre de champion de France, le club de la capitale aura ensuite une demi-finale de Coupe de France à jouer à Caen, le 18 avril, pour affronter en finale le vainqueur du duel de "Petits poucets" Les Herbiers-Chambly.



Mais il y a d'abord cette affiche face à Monaco à négocier, la même que l'an passé à Lyon (victoire des Parisiens 4-1). Pour Emery, dont le contrat expire en juin, il est hors de question de la galvauder. Le technicien basque, privé de Neymar et de Thiago Motta, suspendu, peut s'appuyer sur Di Maria et Mbappé, convoqués malgré une petite frayeur en sélection, et surtout sur son "Monsieur finale" des coupes nationales, Cavani.

Les hommes de Jardim, qui restent sur sept victoires lors de leurs huit derniers matches, semblent, eux, avoir retrouvé leur niveau de jeu après un début de saison laborieux. Un état de forme qui tombe à pic pour la revanche. Baldé est le seul forfait à déplorer. "On est ambitieux, on a la culture de la gagne, on veut ce trophée", a déclaré Vasilyev, le vice-président de l'ASM.