publié le 21/03/2018 à 16:00

Le club des Girondins de Bordeaux va-t-il rester aux mains de Nicolas de Tavernost ? L'actuel propriétaire, également président du directoire de M6, a confié mardi 20 mars être en discussion avec d'éventuels repreneurs.



"On a toujours dit que s'il y avait des partenaires qui pouvaient nous aider à développer le club on les accueillerait. Il y a des discussions comme il y en a eu les années précédentes", a-t-il expliqué au micro de RTL et dans le journal Sud Ouest. Nicolas de Tavernost a cependant affirmé que la première des choses à regarder était "la sécurité et l'avenir du club".

"Est-ce que les gens qui s'intéressent à Bordeaux s'intéressent à l'avenir durable du club pour le faire progresser ? C'est sur cela que porte l'essentiel de nos discussions", a déclaré le propriétaire actuel. Il a été en revanche très clair : "Pendant 20 ans, il y a eu des hauts et des bas mais on a fait le métier. Donc on ne lâchera pas l'affaire pour n'importe qui !".

Une saison décevante

Nicolas de Tavernost est également revenu sur la mauvaise saison réalisée par les Girondins. "Je suis malheureux parce qu'on est éliminés des coupes, nous ne sommes pas au classement où l'on devrait être, mais surtout parce que c'est l'année où nous avions le plus investi dans les joueurs", a-t-il regretté.