et AFP

publié le 08/07/2019 à 19:58

Le feuilleton Neymar continue. Le joueur, qui souhaite quitter le PSG, ne s'est pas rendu à la reprise de l'entraînement ce lundi 8 juillet et le club n'a pas l'intention de laisser passer cette absence qu'il "déplore". "Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le club", a indiqué le PSG dans un communiqué.

"Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent", a en effet prévenu le Paris Saint-Germain. Le club a voulu se montrer ferme après cette défection, qui pourrait envenimer la situation entre le joueur et le PSG. Pour rappel, les dirigeants du club, qui avaient déboursé la somme record de 222 millions d'euros en 2017 pour recruter l'attaquant, refusent de le vendre alors que le Brésilien souhaiterait retourner au Barça.

Cette absence restait malgré tout prévisible puisque Neymar, forfait pour la Copa America, depuis sa blessure contre le Qatar, a assisté ce dimanche 7 juillet au soir à Rio à la finale de la compétition remportée par la Seleçao face au Pérou (3-1). "Il ne sera pas là lundi mais bientôt", avait assuré un proche de la star brésilienne du PSG, cité par Le Parisien.

