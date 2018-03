publié le 27/03/2018 à 19:09

Rarement inspirés et parfois bousculés par la Russie, 63e nation au classement FIFA, les Bleus ont fini par ouvrir le score à la 41e minute à Sain-Pétersbourg, mardi 27 mars en match amical. Titularisé dans un milieu à trois, Paul Pogba a trouvé Kylian Mbappé, préféré à Olivier Giroud en pointe. Le Parisien s'est remis sur son pied droit, a fixé son défenseur avant de tromper le gardien russe d'une frappe à ras de terre.



En début de seconde période, Paul Pogba, contesté à Manchester United et critiqué en équipe de France pour ses performances en dents de scie, a doublé la marque sur coup franc. À 25 mètres des buts du portier russe, légèrement à gauche, le milieu de terrain a parfaitement brossé le ballon pour contourner le mur et trouver le chemin des filets.

A la 40è, Mbappé est bien servi par Pogba : il déboule, élimine son adversaire direct d'une feinte de frappe... avant de frapper croisé ! Le gardien russe est pris à contre-pied, ça fait 1-0 pour les Bleus !

Dès le retour des vestiaires, Paul Pogba tape un coup franc direct... directement dans le but russe, sa frappe enroulée est imparable pour le gardien adverse, ça fait 2-0 pour les Bleus !

Ce match amical en Russie est le dernier avant l'annonce de la liste des 23 qui iront au Mondial. Ce sera le mardi 15 mai. Il y aura ensuite encore trois matches de préparation contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis les lundi 28 mai, vendredi 1er et samedi 9 juin avant d'affronter au 1er tour l'Australie, le Pérou et le Danemark les samedi 16, jeudi 21 et mardi 26 juin.