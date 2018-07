Dijon-Marseille : l'OM arrache la victoire et remet la pression sur l'OL

publié le 31/03/2018 à 16:15

Sorties sur blessure de son gardien Steve Mandanda (53e) puis de son défenseur central Adil Rami (81e), égalisation dijonnaise à moins de 20 minutes de la fin (73e) : Marseille a une nouvelle fois fait preuve de caractère pour surmonter les pépins, samedi 31 mars. Grâce à un but de Lucas Ocampos à la 88e puis deux penaltys mais un seul transformé par Dimitri Payet dans les arrêts de jeu (95e), l'OM repart avec trois points précieux dans la course au podium.



Seulement la 4e à s'imposer à Dijon cette saison en championnat après Monaco, Saint-Étienne et le PSG, l'équipe de Rudi Garcia reprend sa marche en avant après la défaite douloureuse face à Lyon en clôture de la 31e journée (2-3). 3e, elle compte de nouveau 5 points d'avance sur l'OL (4e), qui reçoit Toulouse (17e) dimanche 1er avril (21h). À la 2e place, Monaco possède toujours 4 longueurs d'avance sur les Phocéens.

Germain retrouve le chemin des filets

Autre bonne nouvelle pour le groupe marseillais, Valère Germain a retrouvé le chemin des filets après près de deux mois de disette en Ligue 1 (24e journée, le 2 février contre Metz). L'ancien Monégasque a profité d'un centre de Dimitri Payet pour ouvrir le score à la 36e minute. Il est aussi dernier passeur sur le but du 2-1 signé Ocampos. Dijon a réduit le score par le Sud-Coréen Kwon Chang-hoon.

Derrière le but d'Ocampos, l'OM a donc bénéficié de deux penaltys en quatre minutes (91e, 95e). Le premier, pour une faute sur l'Argentin, a entraîné l'expulsion de Cédric Yambéré. Baptiste Reynet a détourné du bout du pied la tentative de Payet. Séché dans la surface, ce dernier s'est de nouveau présenté devant Reynet, avec plus de réussite. Prochain pour l'OM en L1 : la réception de Montpellier dimanche 8 avril (21h), trois jours après le quart de finale aller de Ligue Europa à Leipzig (21h05).