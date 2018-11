publié le 30/11/2018 à 12:49

Déjà éliminé de l'Europa League après quatre journées sur six dans la phase de poules, l'Olympique de Marseille a un peu plus sombré en Allemagne, jeudi 29 novembre. Leader invaincu du groupe H, l'Eintracht Francfort de l'ancien gardien parisien Kevin Trapp lui a infligé un cinglant 4-0.



Au-delà du score, une image sort de cette triste soirée pour les hommes de Rudi Garcia : ce but contre son camp du Brésilien Luiz Gustavo à la 17e minute. Homme fort de l'OM la saison dernière, notamment lors de l'aventure jusqu'en finale de cette Europa League, l'expérimenté milieu n'a pas vu que son gardien Yohan Pelé s'était décalé sur la droite de son but. Résultat : une passe en retrait directement dans le but vide.



Bouna Sarr a lui aussi marqué contre son camp au cours de cette rencontre à vite oublier, en détournant mal un centre allemand venu de la droite (62e). Les deux autres buts sont signés Luka Jovic dès la 1re minute puis à la 67e. L'OM tentera de rebondir en Ligue 1 dimanche 2 décembre (17h) face à Reims.