publié le 25/11/2018 à 20:00

Pourtant, à la 80e minute, l'OM peinait à se détacher d'une équipe amiénoise coriace, avec un score de 1-1 qui n'arrangeait pas les Marseillais. Il aura fallu un Thauvin toujours aussi efficace pour jouer les sauveurs, et ramener les Phocéens à deux points de la deuxième place avec un triplé bienvenu.



C'est pourtant Amiens qui ouvrait le score à la suite d'une intervention mal avisée de Steve Mandanda. Dibassy ouvrait le score à la 8e minute et plongeait l'OM dans le dur. Mais moins de 20 minutes plus tard, "Flo Tov" frappait d'une frappe lointaine (26e) et ramenait les siens.

On attendait alors que les hommes de Rudi Garcia enfoncent le clou, mais les maigres certitudes dans le jeu marseillais ne permettaient pas de faire le break. Jusque dans le money time, quand l'international et champion du monde français plantait deux réalisations, avec dans l'intervalle un penalty raté par Payet.