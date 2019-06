publié le 07/06/2019 à 00:25

Le milieu de l'équipe de France N'Golo Kanté a déclaré forfait pour le choc contre la Turquie comptant pour les qualifications à l'Euro-2020, samedi à Konya, ainsi que pour le match suivant mardi en Andorre, a annoncé la Fédération ce jeudi 6 juin.



Touché au genou droit, le joueur de Chelsea était déjà incertain pour la finale de la Ligue Europa, qu'il a finalement jouée et remportée avec les "Blues" face à Arsenal (4-1) le 29 mai. Le milieu récupérateur de 28 ans, qui n'avait pas pris part à l'entraînement collectif mercredi, va quitter Clairefontaine "après concertation avec le staff médical, qui suivait l'évolution de sa blessure", a indiqué la FFF.

Il ne sera pas remplacé numériquement au sein des 23 Bleus retenus pour le dernier rassemblement de la saison. Son absence pourrait profiter samedi au milieu lyonnais Tanguy Ndombélé, déjà titulaire dimanche dans l'entrejeu au côté de Paul Pogba lors du match amical contre la Bolivie remporté 2-0 à Nantes.

Indéboulonnable avec Chelsea et en sélection, Kanté a disputé avec les Bleus les deux dernières rencontres des qualifications à l'Euro-2020 disputées au mois de mars contre la Moldavie (4-1) et l'Islande (4-0).



Comme lui, Thomas Lemar n'a pas non plus pris part à l'entraînement collectif jeudi à Clairefontaine. L'ailier de l'Atlético Madrid, très en vue dimanche à Nantes, a été "ménagé après une petite tension aux ischio-jambiers, selon l'encadrement des Bleus.



L'équipe de France quittera son camp de base des Yvelines vendredi 7 juin au matin pour rallier Konya aux alentours de 15h30 heure locale (14h30 à Paris).