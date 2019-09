publié le 12/09/2019 à 17:56

Il y a quelques années c’est en spectateur que Clément Lenglet se rendait au Stade de France : "J’étais venu voir France-Chypre quand j’étais petit". Désormais c’est en joueur de l’Équipe de France qu’il pénètre dans l’enceinte de Saint-Denis : "C’est un rêve de gosse de pouvoir jouer ici".



Dans ce stade mythique qui fêtait son 100ème match de l'Équipe de France, le défenseur aura également connu la joie de marquer son 1er but en sélection : "la vérité c’est que je ne suis pas quelqu’un qui marque très très souvent. Mon objectif c’était d’être bon pour l’équipe, là je marque en plus, donc c’est tout bénéf’!"



Le joueur du FC Barcelone juge même ce rassemblement "plus que positif". Sur le plan sportif d’abord : "il y a eu de la qualité dans le jeu, des occasions, et des buts."



2 victoires en 2 matches (4-1 contre l’Albanie et 3-0 contre Andorre) et 6 points importants dans la course à l’Euro 2020. Le choc face à la Turquie le mois prochain sera capital dans la lutte pour la 1ère place du groupe.

Un vivier de talents

Durant ce rassemblement, l'Équipe de France a aussi prouvé qu’elle avait un vivier de talents, capables de suppléer des joueurs clés comme Kylian Mbappé, Paul Pogba ou N’Golo Kanté. Tous les 3 absents pour cause de blessures.

En attaque Kingsley Coman a brillé. En défense au côté de Raphaël Varane, Clement Lenglet a parfaitement remplacé Samuel Umtiti : "C’est simple de jouer avec Raphaël, c’est un joueur qui a beaucoup d’expérience. J’essaie d’apprendre à ses côtés de le copier un petit peu, tout en apportant ma touche personnelle et pour le moment ça se passe plutôt bien."



Même mieux que cela. Clément Lenglet est arrivé en Équipe de France en juin dernier. Il ne compte que trois matches avec les Bleus, mais semble s’être déjà fait une place au sein des Champions du monde : "Quand on est nouveau dans ce groupe là c’est assez simple de s’intégrer. Les gens nous aident à prouver qu’on a les qualités pour aider l’Équipe de France."



Des qualités que le joueur a su démontrer aussi bien au Barça où il est titulaire qu’en sélection. Difficile d’imaginer aujourd’hui le sélectionneur Didier Deschamps se passer des services de Clément Lenglet.