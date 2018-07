Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le 30 juin 2018 à Kazan

publié le 30/06/2018 à 16:19

Français et Argentins se rendent coup pour coup. Si l'équipe de France a frappé les premiers, l'Albiceleste n'a jamais abdiqué et a même pris les devants en début de seconde période. Avant que les Bleus ne renversent totalement la situation de manière spectaculaire.



La première étincelle est venue d'Antoine Griezmann, qui a ouvert le score lors de ce premier huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, ce samedi 30 juin à Kazan en Russie. L'attaquant des Bleus a inscrit le premier but sur penalty après une faute commise sur Kylian Mbappé, auteur d'un sprint absolument incroyable sur cette action (11e).

>>> Revivez le 8e de finale entre la France et l'Argentine

Très critiqué depuis le début de la compétition, l'attaquant de l'Atlético de Madrid semble retrouver une certaine confiance... Au meilleur des moments alors que démarrent les matches à élimination directe.

#CM2018 #FRAARG 13è, 1-0

¿¿¿¿ PENALTY FRANCAIS

¿¿ BUT DE GRIEZMANN !



Quel déboulé de Mbappé !! Sur 70m, il s'envole littéralement et Rojo est obligé de faire faute dans sa propre surface ! Griezmann transforme le penalty, 1-0 !! https://t.co/j3RTF6nHIf — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 30, 2018

Si l'équipe de France a globalement eu la maîtrise du cuir pendant toute la première période, elle s'est fait surprendre juste avant la pause. Angel Di Maria, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, laissé seul à 25 mètres des buts, a décroché une frappe splendide qui a terminé sa course dans la lucarne d'Hugo Lloris (41e). La seule occasion franche du côté argentin...



Et malheureusement pour les Français, après la pause, le match a repris comme il s'est terminé. Sur un coup franc excentré, Lionel Messi a récupéré le ballon dans la surface et tenté un tir en pivot, finalement dévié par Gabriel Mercado (48e).

#CM2018 #FRAARG 41è, 1-1

¿ BUT ARGENTIN ¿¿

¿ DI MARIA DE LOIN



Trouvé plein axe, Di Maria n'est pas attaqué. Il arme alors une frappe enroulée du gauche sur laquelle Lloris ne peut rien, égalisation; 1-1 ! https://t.co/XisQLEekJr — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

#CM2018 #FRAARG 48è, 1-2

¿¿ BUT ARGENTIN

¿ MERCADO DEVIE UNE FRAPPE DE MESSI



Sur un corner argentin, Messi récupère et tente une frappe en pivot du gauche. Mercado, sur la trajectoire, dévie et prend Lloris à contre-pied, 2-1 pour l'Argentine !! https://t.co/oHJzGGVLZT — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

Mais les Bleus ne sont pas restés longtemps menés au score. Dos au mur, l'équipe de France est repartie de l'avant grâce à Benjamin Pavard, auteur d'une reprise de volée absolument splendide à l'entrée de la surface (57e). Un véritable bijou.



#CM2018 #FRAARG 57è, 2-2

¿¿ BUT FRANCAIS ¿¿

¿¿ CHEF D'OEUVRE DE PAVARD



Sur un centre d'Hernandez, le ballon parvient à Pavard à 20m. Il ne se pose pas de question, et sa demi-volée de l'extérieur du droit termine dans la lucarne opposée, 2-2 !! https://t.co/RE8zwqmRGv — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

Un deuxième but avant un troisième et un quatrième... Kylian Mbappé, qui a fait parler sa vitesse, a inscrit un doublé littéralement libérateur pour l'équipe de France. Le premier est venu d'un centre de Lucas Hernandez (64e) avant que le Parisien ne soit à la conclusion d'une contre-attaque rondement menée (68e).





Le Français est le plus jeune joueur à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du monde depuis la légende du Brésil, Pelé (17 ans et 8 mois), lors du Mondial 1958 en Suède. Phénoménal.

#CM2018 #FRAARG 3-2

¿¿¿ 3è BUT POUR LA FRANCE ¿¿

¿¿¿ MBAPPE DONNE L'AVANTAGE AUX BLEUS ¿¿



Sur un corner côté gauche, le ballon revient dans les pieds de Mbappé. Lucide, il crochète vers l'extérieur et croise son tir, Armani est battu, 3-2 ! https://t.co/6NhkUn9ZDL — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

#CM2018 #FRAARG 68e, 4-2

¿¿¿¿ BUT N°4 POUR LA FRANCE ¿¿

¿¿¿¿ DOUBLÉ DE MBAPPÉ



Au milieu de terrain, Matuidi trouve Giroud plein axe, qui lance parfaitement Mbappé côté droit. Il ne perd pas son face-à-face, 4-2 pour les Bleus !! https://t.co/N6l7Vs3K79 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

Dans les arrêts de jeu, l'Albiceleste a malgré tout réduit l'écart. Lionel Messi a adressé un long centre depuis la droite arrivant directement sur Sergio Aguero, qui a ajusté Hugo Lloris de la tête (90+3e). Si les dernières minutes furent irrespirables côté français, ce troisième but n'a finalement eu aucune conséquence sur le résultat final de ce 8e de finale.



Les Bleus sont bel et bien en quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ils affronteront soit l'Uruguay d'Edinson Cavani, soit le Portugal de Cristiano Ronaldo. Résultat ce soir, alors que les deux équipes s'affrontent à 20 heures.

#CM2018 #FRAARG 90+3, 4-3

¿¿ BUT ARGENTIN

¿ AGUERO DE LA TÊTE



Sur un centre superbe de Messi côté droit, Aguero place une tête imparable pour Lloris, 4-3 !! https://t.co/AvGLtitLUn — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018