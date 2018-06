publié le 29/06/2018 à 19:47

En marge de cette Coupe du Monde, Antoine Griezmann s'est livré à une interview un peu particulière dans les colonnes du "Figaro". Interrogé par d'autres grands sportifs français, parmi lesquels le judoka Teddy Riner ou le tennisman Jo-Wilfried tsonga, le footballeur s'est largement confié.



Face à Perrine Laffont, skieuse acrobatique médaillée d'or aux Jeux olympiques de Pyeonchang, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a dévoilé la vision qu'il avait de l'avenir. Et à la fameuse question "Dans dix ans, comment t’imagines-tu ?", le réponse d'Antoine Griezmann a de quoi surprendre un peu.

Il a avoué ne pas exclure une retraite paisible coupée du monde sportif et médiatique. S'il n'a aucun partenariat, Antoine Griezmann imagine vraiment quitter le devant de la scène : "Je dis non à tout, je coupe vraiment, j’ai une petite brioche au niveau du ventre, avec mes bières dans la glacière à faire des barbecues et profiter de la vie", imagine-t-il évoquant même le "rêve absolu".

Et de revenir plus tard dans l'interview sur sa passion du barbecue : "Mon péché mignon, c’est l’asado (barbecue argentin)! Attention, je ne parle pas de saucisses et de ­merguez. Je vous parle d’un vrai barbecue sud-américain avec de bonnes viandes et des côtes de bœuf".