publié le 02/07/2018 à 19:51

Un coup d'éclat de Neymar a envoyé le Brésil en quart de finale du Mondial-2018 et prolongé la malédiction du Mexique (2-0), battu pour la septième fois d'affilée en 8e de finale, lundi 2 juillet à Samara. Un dribble, une talonnade pour démarquer Willian et du jus pour se jeter sur le centre (51e) : le vrai génie de l'attaquant du PSG s'est manifesté pour la première fois en Russie.



Il avait déjà marqué contre le Costa Rica, mais le match avait été gagné juste avant (2-0), il avait réussi une passe décisive pour Thiago Silva contre la Serbie (2-0), mais c'était sur corner. Cette fois il a fait les deux, avec un but et une passe décisive pour Roberto Firmino (88), quand les Aztèques jouaient leur va-tout. Et on peut même lui attribuer une avant-dernière passe décisive sur son propre but.

