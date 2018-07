publié le 03/07/2018 à 21:31

Un de plus qui font six. Déjà seul meilleur buteur de cette 21e Coupe du Monde de l'histoire, l'Anglais Harry Kane a un peu plus conforté son statut, mardi 3 juillet sur la pelouse du stade du Spartak à Moscou. Victime d'une faute de Carlos Sanchez dans la surface de réparation à la suite d'un corner, le capitaine des Three Lions s'est évidemment fait justice lui-même en frappant au milieu du but colombien alors que David Ospina est parti sur sa gauche (57e).



C'est troisième penalty transformé par l'attaquant de Tottenham depuis le début de la compétition. À ce moment-là, l'Angleterre menait donc 1-0 face à la Colombie et se dirigeait vers un premier quart de finale depuis 2006 après un 8e en 2010 et une élimination dès le premier tour il y a quatre ans au Brésil.

#CM2018 #COLENG 58è, 0-1



¿¿¿¿¿¿¿ PENALTY ANGLAIS

¿ KANE TRANSFORME



Corner anglais... et FAUTE INCONTESTABLE de Sanchez sur Kane. Le buteur de Tottenham se charge de tirer le penalty, c'est dedans plein axe, les Three Lions sont devant ! https://t.co/MRbgtG1TfB — Téléfoot (@telefoot_TF1) 3 juillet 2018

Mais au bout du temps additionnel (93e), sur leur premier corner de la partie, les Colombiens sont parvenus à arracher la prolongation grâce au défenseur central du FC Barcelone Yerry Mina, déjà buteur face à la Pologne et au Sénégal. À l'origine du corner, un éclair de génie de Mateus Uribe : frappe en première intention des 20 m que Jordan Pickford est allé chercher dans sa lucarne gauche.

#CM2018 #COLENG 90+3, 1-1 ¿¿



¿¿¿¿ EGALISATION COLOMBIENNE AU BOUT DES ARRÊTS DE JEU !



Incroyable scenario !! Dernier corner colombien, Ospina est là... mais Mina s'élève très haut, et sa tête piquée passe entre Trippier et la barre, égalisation !https://t.co/qXDeqCIFtw — Téléfoot (@telefoot_TF1) 3 juillet 2018

Au terme d'un séance de tirs au but dans un premier temps favorables aux Colombiens, se sont les Anglais qui se qualifient et retrouveront la Suède, samedi 7 juillet (16h). Mateus Uribe et Carlos Bacca ont raté les deux derniers essais des Cafeteros. Dernier tireur anglais, Eric Dier, lui, n'a pas manqué la balle de match.

#COLENG, c'est...

10 tirs au but ¿

3 tentatives manqués ¿

2 très beaux arrêts des gardiens ¿

1 barre transversale ¿

1 équipe qualifiée pour les quarts de la #CM2018 ¿¿¿¿¿¿¿



Regardez ¿¿ https://t.co/Yh8avVGVZB — Téléfoot (@telefoot_TF1) 3 juillet 2018