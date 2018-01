publié le 30/01/2018 à 20:20

Rennes-PSG, acte III au Roazhon Park en à peine un mois et demi. Adversaire en Bretagne le samedi 16 décembre pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 puis le dimanche 7 janvier en 32es de finale de la Coupe de France, Rennais et Parisiens se retrouvent mardi 30 janvier (21h05) lors de la première demi-finale de cette édition 2017-2018 de la Coupe de la Ligue 1. La seconde opposera Monaco à Montpellier en Principauté 24 heures plus tard.



Étrillé sur sa pelouse en championnat (1-4) comme en Coupe de France (1-6), le Stade Rennais peut-il cette fois résister à Neymar et compagnie ? Le 8e de L1 reste sur une défaite 2-1 à Dijon (11e). Le retour de Yoann Gourcuff peut être un motif d'espoir, tout comme l'approche du déplacement à Madrid pour les hommes d'Unai Emery : J-15 avant le 8e de finale aller de Ligue des champions.

Lassana Diarra, recruté durant ce mercato hivernal pour renforcer le milieu de terrain, et Kylian Mbappé, victime d'un choc à la tête contre Lyon, sont dans le groupe, de même que Javier Pastore. Quadruple tenant du titre, Paris est invaincu dans cette compétition depuis novembre 2012 (à Saint-Étienne).

La rédaction vous recommande