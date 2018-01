publié le 31/01/2018 à 11:30

C'est officiel depuis 12h30 : Pierre-Emerick Aubameyang s'est bel et bien engagé en faveur d'Arsenal après quatre saisons et demi en Allemagne, au Borussia Dortmund. Les deux clubs "ont trouvé un accord" pour le transfert "immédiat" de l'attaquant du Gabon (28 ans), auteur de 141 buts au sein du club de la Ruhr. Selon le SID, filiale de l'AFP en Allemagne, les Londoniens ont déboursé la somme record dans leur histoire de 63,75 millions d'euros.





Le club d'Arsène Wenger, 6e en championnat après une déroute contre la lanterne rouge Swansea (3-1) malgré la présence de l'autre recrue hivernale, l'ailier arménien Henrikh Mkhitaryan, a grand besoin de renfort pour tenter d'accrocher l'une des places qualificatives pour la Ligue des champions en fin de saison. Cet hiver, Arsenal a perdu sa star chilienne Alexis Sanchez, transféré à Manchester United.

Gioroud à Chelsea ?

Ce transfert de "PEA" chez les Gunners devrait entraîner un jeu de chaises musicales à trois. Déjà barré par son compatriote Alexandre Lacazette (précédent joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal), Olivier Giroud (32 ans) est fortement pressenti à Chelsea contre 20 millions d'euros. Le Belge Michy Batshuayi, lui, va probablement quitter les Blues pour rejoindre le Borussia et ainsi remplacer Aubameyang.

L'Argentin Javier Pastore va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Inter Milan ? Poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens, le Brésilien Lucas Moura trouvera-t-il avec Tottenham un club pour relancer sa carrière ? Voici les autres grandes questions de cette dernière journée du marché des transferts hivernal 2018. Départs, arrivées, ventes sèches ou prêt avec option d'achat, ne manquez rien des dernières transactions.



Le film de la journée :

12h53 - Le milieu offensif algérien de Leicester Riyad Mahrez (26 ans) est annoncé à Manchester City.



12h25 - C'est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang rejoint Arsenal après quatre saisons et demi au Borussia Dortmund. L'attaquant gabonais de 28 ans avait auparavant porté les couleurs de l'AC Milan, Dijon, Lille et Monaco.

11h59 - Mathieu Debuchy (32 ans), serait en train de passer sa visite médicale à Saint-Étienne.



11h44 - Le latéral gauche brésilien Emerson Palmieri (23 ans) quitte l'AS Rome en direction de Chelsea pour 20 millions d'euros plus neuf millions de bonus potentiels.



11h38 - Marc Bartra (27 ans), le défenseur espagnol de Dortmund blessé dans l'attentat contre le bus de son équipe le 11 avril 2017, s'est engagé avec le Betis Séville jusqu'en 2023.



11h34 - Léo Lacroix (25 ans), le défenseur suisse de Saint-Étienne, est prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat au FC Bâle.

11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la dernière journée de ce mercato hivernal 2018.