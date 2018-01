publié le 25/01/2018 à 17:50

Le club de Metz a été sauvé de l'élimination de la Coupe de France par un supporter, mardi 23 janvier, à la veille des 16emes de finale entre le FC Metz et le Tours FC. Philippe Novena est originaire de Moselle mais installé très loin de là, sur l'île Maurice. Il lit et relit sur internet la composition de son club préféré, comme le rapporte le journal Le Républicain Lorrain.



Il connait sur le bout des doigts la réglementation sportive et note aussitôt un hic. Les textes de la Coupe de France précisent qu'il faut au moins sept joueurs ayant participé aux deux dernières rencontres du club. Et ici, le compte n'y est pas. Un détail juridique qui a échappé aux responsables messins.

Philippe Novena va aussitôt les alerter, d'abord sans grand succès. Puis il insiste auprès du secrétaire, expliquant que si l'adversaire dépose une réclamation, Metz sera éliminé. Grâce à lui, la composition va être modifiée à la dernière minute.

La suite on la connait, le club messin s'est qualifié contre Tours. Une place en 8emes de finale qu'il doit, en bonne partie, au plus fidèle de ses supporters qui mérite bien de recevoir un maillot dédicacé.