publié le 17/08/2019 à 08:50

Score incroyable de Lyon ce vendredi 16 août au soir : 6 à 0. L’OL a laminé Angers à domicile, notamment grâce à deux doublés du duo Dembélé-Depaye. Nous en sommes à la deuxième journée de Ligue 1 et le club de Jean-Michel Aulas fait une rentrée fracassante. Les Lyonnais prennent provisoirement la tête du championnat de France avec six points.

C’était le premier match à domicile pour le nouveau directeur sportif Juninhoqui était aux anges. Pour ses retrouvailles avec les supporters, cette fois en tant que directeur sportif, il dort, mange et vit OL. "Ça va, tout se passe bien pour l’instant mais on sait que c’est les résultats qui comptent finalement", relativise l'ancien joueur de Lyon. "Je donne pas mal de conseils à certains. On commence à créer une relation, je veux pas de distance avec mes joueurs", précise-t-il au micro RTL de Willy Maisonnasse.

Il se confie sur sa proximité avec ses joueurs. "Je suis pas patron avec mes joueurs. Je veux des relations proches. La hiérarchie, c’est pas avec la force que ça se fait, c’est avec du respect et de la politesse. J’embrasse les joueurs avant le match j’aime bien ça", confie le nouveau directeur sportif. "Créer une relation humaine, pour moi c’est plus important qu’avoir une relation sportive. Je ne sais pas si ça va marcher mais je préfère continuer pour ne pas regretter à la fin", a confié Juninho après l’écrasante victoire de l'OL.

À nous de rester comme ça pour montrer aux autres qu’on est capable de faire de grandes choses Léo Dubois, arrière latéral de l'OL. Partager la citation





Ce début de saison parfait réjouit l’arrière latéral Léo Dubois. "C’est bien pour tout le monde, pour les supporters, pour nous, pour le retour de Juninho aussi, le coach. On travaille beaucoup et arrive à mettre en place ce qu’on a envie donc c’est bien", a réagi le défenseur au micro RTL de Phillippe Sanfourche. "Il faut qu’on garde cette efficacité là. C’est un message, je pense, qui est passé, on en a pris conscience", prévient le joueur lyonnais.

"On sait aussi ce qui nous a fait défaut l’an passé et on n'a pas envie de réitérer ce genre de performances", précise Léo Dubois. Il assure que "l’objectif c’est de mettre ça en place tout au long de la saison". "Ça fait deux matchs et c’est à nous de continuer comme ça, il en reste beaucoup", relativise le défenseur.

"C’est la régularité qui parlera" pour Léo Dubois

"L’objectif c’est de rester solides entre nous, de comprendre qu’en bossant ensemble, on est capable de faire de bonnes choses", dit-il. Pour le Lyonnais, "c’est la régularité qui parlera". "À nous de rester comme ça pour montrer aux autres qu’on est capable de faire de grandes choses", conclut avec assurance Léo Dubois.