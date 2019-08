et AFP

publié le 16/08/2019 à 14:40

La deuxième journée de Ligue 1 débute ce vendredi par la rencontre opposant l'Olympique Lyonnais au SCO d'Angers. Un match très attendu par les supporters lyonnais, qui n'en peuvent plus d'attendre de revoir Juninho à domicile sous les couleurs lyonnaises.

Dix ans après son départ, les grandes retrouvailles entre le public rhodanien et son demi-dieu le "roi Juni", comme il est surnommé par certains supporters, se dérouleront ce vendredi soir. Le stade lui réservera d'ailleurs l'accueil qu'il mérite ce soir, selon un communiqué.

Grégory Coupet, entraîneur des gardiens et ancien coéquipier du Brésilien, mesure cette folle attente : "Avec Juni à la tête, on sent un enthousiasme assez incroyable, ça nous porte aussi."

Juninho, âgé de 44 ans, remplira le rôle de directeur sportif, aux côtés d'un nouvel entraîneur, Sylvinho, d'origine brésilienne aussi. Ce dernier reconnaît le poids de son compatriote à l'OL. "C'est un joueur qui a fait beaucoup pour ce club, probablement le meilleur de tous. Il a construit avec l'OL une très belle histoire. Pour lui c'est un jour spécial, [...] ici c'est sa maison."

Un défi sportif d'envergure

Pour Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, ce nouveau tandem est une révolution dans son fonctionnement. Lui qui a pour habitude de faire appel à des entraîneurs français, s'est déjà couvert en précisant que Sylvinho (45 ans), avait "été choisi par Juninho lequel aura la quasi totalité des responsabilités sportives, ce qui me fera un peu de bien".

"Il n'a pas d'expérience d'entraîneur numéro 1, mais sans vouloir comparer avec Zidane, nous avons vu que de grands joueurs pouvaient rapidement s'inscrire dans des projets ambitieux", avait relevé Aulas au moment de son arrivée. Celui-ci a plusieurs fois donné sa chance à des novices, souvent avec réussite, comme Raymond Domenech, Jean Tigana, Guy Stéphan, Bernard Lacombe, Rémi Garde et dernièrement Bruno Genesio.

De son côté, Juninho (44 ans), de retour dans le football français dix ans après son départ de l'OL, est tout aussi inexpérimenté dans le rôle de directeur sportif et le reconnaît volontiers.

Depuis 2009, il n'a eu que des fonctions de consultant pour la télévision au Brésil et durant cette période, la Ligue 1 a changé, avec la prédominance du PSG, tout comme la Ligue des champions, devenue le pré carré de quelques grands clubs, dont Lyon ne fait pas encore partie.

Son manque d'expérience ne l'empêche pas d'exposer son ambition à son poste. Depuis son arrivée, il répète qu'il souhaite voir un Lyon plein d'autorité à domicile.

L'équipe lyonnaise a d'ailleurs bien débuté sa saison, à l'extérieur, en allant chercher une victoire 3 à 0 à Monaco.