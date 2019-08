et AFP

publié le 16/08/2019 à 16:22

Le tirage au sort pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions dames 2019/2020 vient de tomber. L'Olympique Lyonnais va affronter en match aller-retour les championnes de Russie du Riazan VDV. Le quadruple vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes devrait se défaire sans trop de problèmes de son homologue de l'Est.

D'autres championnes nationales attendent le PSG, celles du Portugal. Paris se déplacera à Braga le 11 septembre prochain avant de recevoir les lusitaniennes au stade Jean-Bouin, quinze jours plus tard. Si les joueuses d'Olivier Echouafni sont favorites sur les deux rencontres, la confrontation s'annonce plus équilibrée. Les Franciliennes ont un objectif cette saison : mettre fin à l'hégémonie de leurs compatriotes lyonnaises en C1 et en championnat.

Une fois les équipes qualifiées connues, le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 30 septembre, à Nyon.

Le programme complet des 16e de finale de la Ligue des Champions dames

Juventus Turin (ITA) - FC Barcelone (ESP)

Hibernian Ladies FC (SCO) - Slavia Prague (CZE)

Spartak Subotica (SRB) - Atletico Madrid (ESP)

SC Braga (POR) - Paris SG (FRA)

KF Villaznia (ALB) - Fortuna Horring (DEN)

Chertanovo (RUS) - Glasgow City FC (SCO)

Riazan VDV (RUS) - Olympique Lyonnais (FRA)

Arsenal (ENG) - Fiorentina (ITA)

Göteborg (SWE) - Bayern Munich (GER)

SKN St Polten (AUT) - FC Twente (NED)

Anderlecht (BEL) - Biik-Kazygurt (KAZ)

Breidablik (ISL) - AC Sparta Prague (CZE)

KFF Mitrovica (KOS) - Wolfsburg (GER)

Pitea (SWE) - Brondby (DEN)

Lugano (SUI) - Manchester City (ENG)

FC Minsk (BLR) - FC Zurich (SUI)