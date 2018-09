publié le 05/09/2018 à 12:30

Fin du feuilleton à Bordeaux. Les Girondins vont annoncer mercredi 5 septembre dans l'après-midi le nom de leur prochain entraîneur. Comme pressenti depuis quelques jours et la fin des négociations avec Thierry Henry, il s'agit du Brésilien Ricardo, de son nom complet Ricardo Gomes Raymundo, bien connu des supporters du PSG, de Monaco... et de Bordeaux.



L'ancien défenseur central parisien (1991-1995) a en effet déjà été le coach des marine et blanc durant deux saisons, de juillet 2005 à juin 2007, avant de rejoindre la Principauté (2007-2009). 2e de Ligue 1 lors de sa première année, Ricardo avait ensuite conduit Bordeaux à la victoire en Coupe de la Ligue et à la 6e place en championnat. Depuis, il n'a ajouté qu'un seul trophée à son palmarès d'entraîneur : une Coupe du Brésil en 2011 avec Vasco de Gama.

Âgé de 53 ans, l'ancien international brésilien (48 sélections, 4 buts) a subi deux AVC en 2010 et 2011. Remis de ses soucis de santé, il sort d'une courte expérience en Arabie Saoudite, au An-Nasr Riyad, suivie d'un rôle de directeur sportif au Brésil, à Santos. Il sera présenté à la presse jeudi 6 septembre. Depuis l'éviction de l'Uruguayen Gustavo Poyet pour désaccord avec les dirigeants, l'intérim était assuré par l'adjoint Éric Bédouet. Bordeaux est 19e de Ligue 1 avec trois points pris en quatre journées.