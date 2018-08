et AFP

publié le 31/08/2018 à 14:43

À l'image du tirage de la Ligue des champions, organisé jeudi 30 août à Monaco, celui de la Ligue Europa n'a guère épargné les clubs français. En première ligne ? Marseille et Bordeaux. Les deux représentants tricolores auront fort à faire dès les premiers matchs de la compétition européenne.



L'Olympique de Marseille affrontera la Lazio (Italie), Francfort (Allemagne) et Limassol (Chypre) alors que les Girondins de Bordeaux se déplaceront au Zénith Saint-Pétersbourg (Russie), Copenhague (Danemark) et au Slavia Prague (République Tchèque).

Rennes en revanche a été épargné par le tirage au sort effectué ce vendredi 31 août en étant opposé aux Ukrainiens du Dynamo Kiev, aux Kazakhs d'Astana et aux Tchèques de Jablonec. La première journée se disputera le jeudi 20 septembre.

Chelsea et Arsenal bien lotis

Dans les autres groupes, Chelsea, où figurent notamment les Français N'Golo Kanté et Olivier Giroud, a été verni au tirage avec les Grecs du PAOK Salonique, les Biélorusses du Bate Borisov et les Hongrois de Vidi.



Arsenal, club d'Alexandre Lacazette, est également plutôt bien loti avec le Sporting (Portugal), Qarabag (Azerbaïdjan) et Vorskla (Ukraine).



Qui succédera à l'Atlético de Madrid, vainqueur de Marseille en finale la saison dernière ? Les deux représentants de Premier League sont clairement parmi les favoris de cette édition 2018/2019.

Le tirage au sort complet

Groupe A : Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zurich, Larnaca

Groupe B : Salzbourg, Celtic Glasgow, Leipzig, Rosenborg

Groupe C : Bordeaux, Zénith, Copenhague, Slavia Prague

Groupe D : Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Trnava

Groupe E : Arsenal, Sporting Portugal, Qarabag, Vorskla

Groupe F : Olympiakos, AC Milan, Betis Séville, Dudelange

Groupe G : Villarreal, Rapid Vienne, Spartak Moscou, Glasgow Rangers

Groupe H : Marseille, Lazio Rome, Francfort, Apollon Limassol

Groupe I : Besiktas, Genk, Malmö, Sarpsborg

Groupe J : FC Séville, Krasnodar, Standard Liège, Akhisar

Groupe K : Rennes, Dymano Kiev, Astana, Jablonec

Groupe L : Chelsea, PAOK Salonique, BATE Borisov, Vidi