Trophée des Champions : le PSG grand favori du premier trophée de la saison

Les joueurs du PSG fêtent un but en amical contre Séville à Faro (Portugal) le 27 juillet 2021.

Le Trophée des Champions, dimanche 1er août à 20h sur Amazon Prime, marque le début officiel de la saison en France avec un premier trophée distribué entre le vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France. Cette année, c'est le LOSC qui se présente en tant que champion de France face au PSG, vainqueur de la Coupe, qui a à cœur de bien démarrer la nouvelle saison.

Mais de l'eau a coulé sous les ponts, Christophe Galtier est parti pour Nice, et l'effectif a perdu de sa superbe. Du côté du PSG, c'est l'inverse qui se produit, avec un mercato ambitieux et généreux, et malgré l'absence de quelques stars, le club de la capitale sera le grand favori.

Après un dernier match amical contre le FC Séville (2-2), lors du stage de préparation à Faro au Portugal, le coach Mauricio Pochettino se montre confiant quant au groupe qu'il pourra aligner dimanche, après avoir beaucoup composé avec des jeunes.

MBappé, Wijnaldum et Kimpembé de retour ?

L'entraîneur argentin récemment prolongé par le club jusqu'en 2023, a déclaré qu'il espérait compter sur le retour de certains joueurs cadres de l'équipe d'ici à dimanche soir. Toujours privés des internationaux sud-américains, pas encore rentrés de vacances après la Copa America, tout comme Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti, champions d'Europe avec l'Italie, et Pablo Sarabia, pas encore rentrés de vacances après l'Euro.

Pochettino est positif sur le fait que Kylian MBappé, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira mais aussi Presnel Kimpembé, qui s'entraînaient à part depuis leur retour de sélection, pourraient bien faire partie du groupe pour aller défier le LOSC.

De plus, cette préparation a permis à Xavi Simons, le jeune néerlandais de 18 ans, de briller. L'ancien du FC Barcelone chez les jeunes a bénéficié d'un temps de jeu privilégié en milieu de terrain lors des matches amicaux, et pourrait bien être la bonne surprise du 11 du PSG dimanche.

Un LOSC dépouillé

Les deux départs principaux sont ceux de l'entraîneur Christophe Galtier, qui avait récupéré Lille au bord de la descente pour les mener jusqu'au titre la saison passée, et le gardien international français Mike Maignan, parti remplacer Donnarumma à l'AC Milan.

Le milieu de terrain de la France Espoir Boubakary Soumaré est parti du côté de Leicester, après 32 matches la saison passée à Lille. L'emblématique défenseur portugais José Fonte est toujours sur le départ, mais pourrait éventuellement rester à Lille si aucune offre n'est formulée. S'il est toujours dans le Nord, Renato Sanches pourrait bien faire ses valises, très courtisé en l'Angleterre.

Sur le banc, Jocelyn Gourvenec, ancien entraîneur de Guingamp notamment, aura la lourde tâche de mener cet effectif très remanié à bien cette saison, avec en plus la Ligue des Champions. Le premier test officiel contre le PSG risque d'être très compliqué pour les Dogues.