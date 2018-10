PSG-Belgrade : ce que l'on sait de l'enquête ouverte sur des soupçons de trucage

publié le 12/10/2018 à 21:14

L'affaire fait grand bruit dans le monde du football. Une enquête préliminaire a été ouverte par la justice française sur des soupçons de trucage du match de Ligue de champions entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade du 3 octobre, que le club parisien avait survolé (6-1).



Selon L'Équipe, qui a révélé l'information, confirmée par une source judiciaire, les instances européennes du football (UEFA) ont été alertées avant la rencontre du fait qu'un très haut dirigeant du club serbe s'apprêtait à placer près de cinq millions d'euros sur une défaite de son équipe par cinq buts d'écart. Le dirigeant serbe aurait informé plusieurs joueurs titulaires de l'Étoile Rouge.

Or, le 3 octobre, le PSG a battu l'Étoile Rouge 6-1, avec un triplé de Neymar et des réalisations d'Edinson Cavani, Angel Di Maria et Kylian Mbappé alors que Marko Marin avait réduit le score pour l'Étoile Rouge.

L'UEFA à la base de cette enquête préliminaire

Selon une autre source proche du dossier, l'UEFA a transmis cette alerte, donnée par un informateur, à la justice française. Contactée, l'instance organisatrice de la Ligue des champions a indiqué ne "jamais commenter d'éventuelles, ou l'existence même, d'investigations liées à de la manipulation de matches afin de ne pas compromettre le processus des telles enquêtes".



"L'UEFA communique uniquement sur des cas/matches spécifiques une fois que des procédures disciplinaires ont été ouvertes et/ou que des décisions ont été prises", a-t-elle encore précisé.

Concernant PSG-Étoile Rouge, "aucune anomalie n'a été détectée sur le marché français des paris, ni dans les pays partenaires du groupe de Copenhague (22 pays en majorité européens collaborant en matière de signalement de paris en ligne douteux), ni via le Global Lottery Monitoring System (GLMS, réseau de loteries)", a déclaré à l'AFP l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). Mais selon une troisième source proche du dossier, cela voudrait dire que les paris ont été effectués sur des "marchés exotiques" et peu contrôlés.



Le parquet national financier (PNF) a confirmé "l'existence d'une enquête", confiée au service central des Courses et Jeux de la Police judiciaire.

Le PSG se tient à la disposition des enquêteurs

Le PSG a fait part de sa "plus grande stupeur" et de son "indignation" face à ces informations. L'Équipe évoque, en effet, une rencontre prévue mais avortée entre le présumé corrupteur et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.



"À aucun moment, un membre du club, quel qu'il soit, n'a été sollicité pour évoquer des questions autres que celles strictement liées à l'organisation du match, à savoir les réunions, visites et autre déjeuner protocolaire d'usage en marge de chaque rencontre d'UEFA Champions League", a-t-il indiqué par communiqué. Dans un nouveau communiqué, le club de la capitale "rejette catégoriquement toute implication directe ou indirecte en rapport avec ces soupçons et précise d'ailleurs qu'à aucun moment le PSG n'a été sollicité par le Parquet national financier en charge de l'enquête".



"Le Paris Saint-Germain se tient à la disposition des enquêteurs et ne tolérera pas la moindre atteinte à sa réputation ni à celle de ses dirigeants. À cet égard, le club se réserve d'engager des poursuites contre quiconque tiendrait des propos diffamatoires à son encontre et à celle de ses dirigeants", conclut le PSG.

L'Étoile Rouge de Belgrade dément les accusations

"Scandalisée et dégoûtée". De son côté, l'Étoile Rouge de Belgrade a rejeté dans un communiqué les "soupçons" de trucage. "Le club rejette (...) les soupçons concernant le match PSG-Étoile Rouge et l'implication de quiconque au sein du club dans des agissements contraires à l'honneur".



"L'Étoile Rouge s'attend à ce que la vérité soit établie dans les plus brefs délais et à être blanchie de tout soupçon quant à un lien d'un des membres du club avec ces actes", selon le texte. Ces accusations "sont de nature à apporter un grand préjudice à la renommée et la réputation de notre club", regrette le club.



"C'est pour cela que l'Etoile Rouge insiste auprès des organes compétents en Serbie, au sein de l'UEFA et en France, pour qu'ils enquêtent jusqu'au bout", poursuit le club. "Les technologies actuelles, mais aussi d'autres mécanismes ont tellement évolué qu'il s'avère virtuellement impossible qu'un tel cas reste non élucidé", selon le communiqué.